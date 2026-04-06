La Fundación de la UPO de Sevilla cumple 25 años de "compromiso y servicio público" con la sociedad

La Fundación Universidad Pablo de Olavide cumple 25 años de existencia. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad Pablo de Olavide conmemora el 6 de abril 25 años desde su constitución e inscripción en el Registro en 2001. Desde entonces hasta este lunes, la Fundación ha asumido "siempre su compromiso institucional" al servicio de su Universidad como "puente estratégico" entre la comunidad universitaria de la Olavide y la sociedad, en campos específicos como la formación, el empleo universitario y el compromiso social.

Tal y como ha emitido la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en una nota, durante estos 25 años, la Fundación ha ido creciendo hasta convertirse actualmente en una "entidad consolidada", definida por su vocación de servicio público, que impacta anualmente en más de 20.000 personas beneficiarias y que cuenta con la colaboración de más de 1.800 empresas e instituciones.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, Laura López de la Cruz, ha destacado que este aniversario debe ser además un punto de inflexión hacia nuevos desafíos. "Entendemos este 25 aniversario como un nuevo punto de partida, asumiendo nuevos retos y mirando al futuro con la ilusión y madurez que nos han traído hasta aquí", ha precisado, mientras que ha apuntado que su papel es "hoy más estratégico que nunca" al "ser el nexo que conecta el conocimiento de excelencia con las demandas reales de una sociedad en constante cambio".

En cifras globales, estos veinticinco años se traducen en más de 13.000 convenios con empresas e instituciones que han permitido la gestión de unas 40.000 prácticas para estudiantes; más de 54.000 personas se han inscrito en los diferentes programas de Formación Permanente; unas 30.200 personas han sido atendidas en temas de empleabilidad con más de 1.300 talleres impartidos y alrededor de 13.200 estudiantes internacionales han participado en los distintos programas ofertados, según ha precisado la institución académica.

Además, durante todo este tiempo se ha trabajado para potenciar y apoyar el talento emprendedor de la comunidad universitaria de la Olavide, se han desarrollado "numerosos proyectos y actividades sociales y culturales", se ha acercado la Universidad a las personas mayores de 50 años y se ha fomentado la igualdad como "valor fundamental". Todo ello, según la UPO, siguiendo siempre las directrices de la Universidad y las políticas estratégicas definidas por los vicerrectorados competentes en las distintas materias.

Asimismo, han precisado que, como principales retos y proyectos para los próximos años, la vicepresidenta ejecutiva ha destacado "la transformación digital de la Fundación, para mejorar su servicio y eficiencia, la certificación de la entidad como centro de Formación Permanente y la proyección internacional a través del desarrollo del proyecto de microcredenciales en el seno de la Alianza de Universidades". Además, se seguirá apostando por nuevos proyectos e iniciativas que impulsen la empleabilidad y el compromiso social de nuestro estudiantado y que les ofrezcan nuevas oportunidades.

De cara al futuro, durante los próximos meses la Fundación conmemorará este aniversario a través de diferentes iniciativas y campañas, tanto internas como externas, diseñadas para visibilizar los logros alcanzados y poner en valor y fortalecer la entidad bajo el lema '25 años creciendo junto a la Universidad'.

En ese sentido, la vicepresidenta ha querido enfatizar en "el compromiso de todas las personas que han estado al frente de la Fundación y han formado parte de su Patronato", y ha valorado "la profesionalidad de todo el equipo que constituye el principal valor de la Fundación y el verdadero artífice de los logros conseguidos".

Al hilo, la Fundación es un medio propio y servicio técnico de la UPO y desarrolla su actividad conforme al marco regulador de los encargos de la Universidad a su Fundación. En este contexto, la Fundación gestiona actualmente actividades como la Formación Permanente de la Universidad --títulos propios, microcredenciales y cursos de verano--; las prácticas en empresas para el estudiantado universitario --curriculares y extracurriculares-- así como actividades que impulsan el empleo y el emprendimiento; el Centro Universitario Internacional; la sede Olavide en Carmona; el Complejo Universitario Flora Tristán y algunas actividades del área de Cultura y Políticas Sociales --Oficina de Voluntariado, Servicio de Extensión Cultural, Aula Abierta de Mayores y Radiolavide--; la Oficina para la Igualdad y el alquiler de las instalaciones de la Universidad para actividades extraacadémicas.