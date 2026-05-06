Ganatur reunirá en Constantina (Sevilla) a sectores "primordiales" para la dinamización económica local y de la comarca

Foto de familia tras la presentación de la Muestra Ganadera y de Turismo 'Ganatur' de Constantina, en un acto celebrado en la sede de la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

'Ganatur' celebra su edición número 18, en la que reunirá "lo mejor" de los sectores ganadero, turístico y agroalimentario de la comarca, "primordiales" para la dinamización económica local y de la comarca de la zona rural".

Así lo ha expresado este miércoles Rubén Rivera, alcalde de la localidad sevillana de Constantina, en la Casa de la Provincia, donde ha presentado el cartel y la programación de la Muestra Ganadera, Agroalimentaria, Artesanal y Turística, tal como informa la Diputación en una nota de prensa.

"Esta muestra es un escaparate de nuestras raíces, de nuestra identidad y el esfuerzo de generaciones que han hecho del campo, la ganadería, la gastronomía y la artesanía un modo de vida y un motivo de orgullo", ha añadido el regidor. Se trata de unn homenaje al trabajo diario de ganaderos, agricultores, artesanos y emprendedores, "que se dedican con pasión a sus labores y mantienen vivas nuestras tradiciones, al tiempo que innovan y miran hacia el futuro", ha abundado al respecto.

El acto de presentación ha contado con la presencia de los diputados provinciales Silvestre Castells y Enrique Cornello; los presidentes de Adeccons y Asnadis, Jaime Tornay y Juan Prieto, respectivamente; el veterinario de la muestra, Juan Miguel Mejías, e integrantes del equipo de gobierno.

Según ha explicado el alcalde, 'Ganatur', que se celebra este año entre el 14 y el 17 de mayo, coincidiendo con el Rastrillo de la Asociación Asnadis, presenta como novedad el cambio de la ubicación de ganado expuesto, que pasa de la Plaza de Toros a una explanada delante de la Caseta Municipal, "lo que nos permitirá usar el coso para celebrar una corrida taurina y todos los espectáculos y exhibiciones".

AMPLIO ABANICO DE ACTIVIDADES CON EL GANADO COMO PROTAGONISTA

El Paseo de la Alameda y las calles Mesones y Venero van a ser el escenario de un amplio abanico de actividades, con el ganado como protagonista: razas autóctonas y ganadería de la zona, que se darán cita para que los espectadores puedan contemplar ejemplares de gran calidad y con premios nacionales en sus respectivas razas.

La programación comprende exhibiciones y espectáculos ecuestres, exposiciones de aperos y de tareas ganaderas tradicionales, conferencias técnicas de temas de interés agrícola y ganadero, mercado equino, exhibición y desfile de rehalas, actividades lúdico recreativas para jóvenes y niños, entre las que se incluye un tren turístico y paseos en burro por el recinto.

Además, hay previsto encierro de bueyes, exposiciones comerciales y una muestra de lo mejor de la artesanía y gastronomía de Constantina, la comarca y provincias colindantes.

Rubén Rivera, que ha agradecido la colaboración de la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía, así como de otras entidades empresariales, culturales y del tejido asociativo de Constantina, ha destacado también la corrida de toros que se celebrará el 16 de mayo, a las 18,30 horas, en la que tomará la alternativa el joven novillero local Diego Bastos, en un festejo organizado por la empresa Pedro Pérez Chicote, la Asociación Cultural Taurina Ciudad de Constantina y el propio Ayuntamiento, de manos de Oliva Soto y en presencia de Esaú Fernández y Diego Vázquez, ante un encierro de Lora Sangrán.