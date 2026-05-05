El Gobierno valora el récord de 850.000 afiliados a la Seguridad Social en Sevilla tras los datos del paro en abril

Archivo - Una persona transita junto a una oficina de Empleo, como imagen de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado el hecho de que, "por primera vez en la historia", se haya alcanzado la cifra de 850.000 afiliados a la Seguridad Social durante el mes de abril de 2026.

Así lo ha destacado en un audio remitido a los medios, en el que destaca que se haya ganado al respecto casi 13.000 afiliados en comparación con el mismo mes del pasado año.

En este sentido, sube la afiliación y baja el paro, y Sevilla se convierte en la tercera provincia que más reduce el desempleo en toda España, con un total de 136.312 trabajadores desempleados en este mes de abril.

"Esto supone un descenso del 4,1% respecto al mes de marzo, lo que la convierte en la segunda bajada más importante de la comunidad autónoma andaluza, solo por detrás de Huelva", ha añadido Toscano.

Además, respecto a abril del año 2025, también se ha registrado una "gran bajada de paro" (-9,15%), lo que eleva la cifra de nuevos trabajadores a casi 14.000 personas más en la provincia de Sevilla. "Gracias a todos estos datos, la tasa del paro en la provincia se sitúa en el 11%, manteniendo un descenso que se consolida mes tras mes".