Herido grave un motorista de reparto en Sevilla tras la colisión con un turismo en Bueno Monreal

Ciclomotor de reparto involucrado en el accidente de tráfico, en la avenida Bueno Monreal. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un ciclomotor de reparto ha resultado herido grave este martes tras colisionar con un turismo en la avenida Cardenal Bueno Monreal, al paso por Manuel Siurot.

El motorista, de 34 años, ha sido trasladado a hospital por parte de los servicios sanitarios del 061, según informa el Consistorio a través de las redes sociales de Emergencias Sevilla.

La Policía Local investiga las causas del accidente y una vez finalicen los trabajos en el lugar del siniestro se restablecerá el tráfico.