La Hermandad de la Amargura de Alcalá (Sevilla) restaura el cuadro Cristo de los Desamparados con una ayuda municipal

Cuadro Cristo de los Desamparados de la Hermandad de la Amargura que se está restaurando con una ayuda del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE ALCALA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha explicado que se está llevando a cabo la restauración del cuadro Cristo de los Desamparados de la Hermandad de la Amargura. La actuación se desarrolla gracias a la segunda convocatoria de las subvenciones municipales de Bienes Muebles del patrimonio artístico y cultural impulsada desde el Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá.

El Cristo de los Desamparados de la Hermandad de la Amargura, de amplia devoción en la feligresía, se encontraba bastante deteriorado por el paso del tiempo. Gracias a la subvención recibida, está siendo restaurado en el taller de Alejandro Redondo donde Rivas ha realizado una visita para comprobar el avance de la actuación, tal como ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Chistopher Rivas ha explicado que "este bien, junto con otras obras que forman parte de la segunda convocatoria de subvenciones, que impulsamos desde la delegación de Cultura, Patrimonio y Museo del Ayuntamiento de Alcalá". "Con esta iniciativa desde el Ayuntamiento se pretende que seamos capaces de conocer y identificar mucho más el valor patrimonial de alguna de estas obras que han formado parte de la convocatoria de subvenciones y que durante mucho tiempo han pasado desapercibidas para los ojos de alcalareños y visitantes y que, gracias al Ayuntamiento, irán recuperando su aspecto habitual y enriqueciendo el patrimonio alcalareño".