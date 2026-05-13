Las hermandades de Montserrat y del Amparo protagonizan las portadas del Corpus Christi de Sevilla

Foto de familia tras la presentación del diseño de las portadas del Corpus. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el diseño de las dos portadas del Corpus Christi que ya han comenzado a levantarse en la Plaza de San Francisco, que estarán protagonizadas por la hermandad de penitencia de Montserrat y la corporación de gloria del Amparo, con sede en la iglesia parroquial de la Magdalena.

Ambos diseños se han conocido en un acto público celebrado en el Ayuntamiento, que ha contado con la presencia del delegado municipal de Fiestas Mayores, Manuel Alés, quien ha remacardo que se trata de una fiesta muy importante para Sevilla y que "comenzamos a darle visibilidad con unas portadas que vuelven a unir tradición, patrimonio y devoción".

La portada situada junto a la Avenida de la Constitución estará dedicada a la Hermandad de la Virgen del Amparo con motivo de la Coronación Canónica de su titular, prevista para el próximo 8 de noviembre en su templo parroquial.

Por su parte, la portada más cercana a la calle Sierpes rendirá homenaje a la Hermandad de Montserrat, coincidiendo con el 425 aniversario de la corporación y su vinculación histórica con la abadía catalana, que celebra su milenario.

Ambas estructuras han sido diseñadas por José Manuel Peña, delineante de la delegación de Fiestas Mayores. La portada dedicada al Amparo toma como referencia principal la espadaña de la parroquia de la Magdalena, mientras que la de Montserrat se inspira en la fachada y los elementos ornamentales de su capilla.

El delegado ha destacado "la extraordinaria calidad artística y técnica de ambos diseños, que engrandecen aún más uno de los jueves que, según nuestra tradición popular, más brillan que el sol".

Las portadas mantendrán elementos ya consolidados en los últimos años, como las guirnaldas de flores decoradas con panes y racimos de uvas, además de los remates completos en ambas caras mediante trabajos de carpintería y pintura, reforzando así la riqueza estética del conjunto monumental.

CARTEL DEL CORPUS CHRISTI

En el transcurso del acto también se ha presentado el cartel anunciador del Corpus Christi 2026, consolidando la apuesta iniciada el pasado año por el cartel fotográfico.

Manuel Alés ha recordado que "el Ayuntamiento decidió recuperar el formato fotográfico para el cartel del Corpus y este año hemos dado un paso más convocando un concurso que ha contado con una magnífica participación y un gran nivel artístico".

La fotografía ganadora, bajo el lema 'Sobre los pies', es obra de Jaime Rodríguez Fernández, fotógrafo especializado en Semana Santa y patrimonio artístico, con una amplia trayectoria vinculada al mundo cofrade y cultural sevillano.

Rodríguez Fernández ha desarrollado numerosos trabajos para hermandades y artistas, ha sido fotógrafo oficial de la Gran Procesión de Roma celebrada durante el Jubileo de las Cofradías y es autor de distintos carteles y publicaciones relacionadas con la Semana Santa sevillana.