El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla celebra el Día de la Higiene de Manos con actividades educativas

Un médico del hospital enseña a una paciente los efectos de la higiene de manos con una lámpara de luz ultravioleta. - SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Sevilla, ha celebrado este martes, 5 de mayo, el Día Mundial de la Higiene de Manos con distintas actividades educativas destinadas a concienciar a ciudadanía y comunidad hospitalaria sobre la importancia de limpiar adecuadamente las manos para prevenir infecciones en el ámbito sanitario.

Durante toda la mañana, profesionales del hospital han realizado talleres con pacientes y familiares para mejorar el conocimiento de la técnica de higiene de manos y fomentar su uso adecuado en el entorno hospitalario, reduciendo la transmisión de enfermedades y reforzando la seguridad, explica el centro hospitalario en un comunicado.

Los participantes han aprendido, entre otras cuestiones, cómo realizar la técnica de forma correcta, cuándo se recomienda el lavado con agua y jabón, en qué casos es útil la solución hidroalcohólica o cómo usar guantes. En este contexto, familiares de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han recibido formación personalizada por parte del servicio de Medicina Preventiva antes de las visitas, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de patógenos en un entorno con pacientes en estado crítico.

Asimismo, para visibilizar la importancia de una correcta higiene de manos, el centro ha instalado en la entrada principal una lámpara de luz ultravioleta que ha permitido mostrar a todas las personas que se acercaban si, tras limpiar sus manos con solución hidroalcohólica, quedaban zonas sin cubrir, poniendo de manifiesto la necesidad de hacerlo siguiendo el procedimiento correcto. Durante toda la semana el centro está desarrollando, además, una campaña de sensibilización mediante cartelería y mensajes en pantallas digitales y redes sociales, bajo el lema 'Manos limpias salvan vidas', para subrayar la importancia de un gesto tan sencillo como lavarse las manos para proteger la seguridad y la vida de las personas vulnerables.

La higiene de manos es un pilar fundamental de la Estrategia de Seguridad del Paciente de Andalucía y un elemento central del plan de seguridad y de la formación de los y las profesionales del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

'MANOS LIMPIAS SALVAN VIDAS'

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, también conocidas como infecciones nosocomiales, son las infecciones contraídas durante una estancia hospitalaria. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, afectan a un 8% de pacientes hospitalizados y causan cerca de 6.800 muertes anuales en España, con una media de 18 fallecimientos diarios.

Además, la presencia de alguna infección nosocomial aumenta la mortalidad en estos pacientes, alcanzando una tasa de hasta el 11%, casi el doble que en pacientes no infectados. Por todo ello, la lucha contra las infecciones nosocomiales es una prioridad para cualquier organización sanitaria y la higiene de manos sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la transmisión de patógenos que las causan, pudiendo reducirlas hasta en un 50%.

Para ello, es fundamental que pacientes, familiares, acompañantes y profesionales conozcan y realicen adecuadamente la técnica de higiene de manos, protegiendo a las personas ingresadas de estas infecciones y contribuyendo a reforzar la seguridad del entorno hospitalario. Además, la reducción de infecciones hospitalarias permite frenar la proliferación de microorganismos potencialmente peligrosos y disminuir el uso de antibióticos, limitando la capacidad de las bacterias de desarrollar resistencia a estos medicamentos.