El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla insta a donar sangre para mantener las reservas en los meses de verano

Equipo de donaciones de sangre del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha recordado estos días la importancia de donar sangre para tener cubierta la demanda asistencial en el centro sevillano durante los meses de verano.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el banco de sangre del hospital transfunde unas 80 unidades de hematíes, 20 de plaquetas y tres de plasma cada día, componentes sanguíneos que llegan desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla y que profesionales del centro sanitario se encargan de recibir, clasificar y gestionar. Para cada unidad de hematíes se precisa de un donante y cuatro para cada una de plaquetas.

El equipo directivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha acudido al Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla para sumarse a esta campaña de donación de sangre que coincide con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebró el pasado domingo. Promovido por la Organización Mundial de la Salud, en 2026 ha llevado por lema 'Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas'.

Durante el pasado año, la provincia de Sevilla registró un total de 58.458 de donaciones, de las que 57.054 eran de sangre y 1.404 de plasma o plaquetas. El total de donantes ascendió a 39.228, de los que 6.394 eran nuevos donantes.

Desde enero a mayo de este 2026 se han efectuado 25.738 donaciones, un 2% más que en el mismo periodo de 2025, un total de 25.124 corresponden a sangre total y 614 a donaciones selectivas de plasma y/o plaquetas. Hay que destacar que, el 70% de las donaciones de sangre, plasma y plaquetas se han realizado en los desplazamientos de las unidades móviles por todos los municipios de la provincia de Sevilla.

Según el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, es necesario que 1.500 personan donen semanalmente en la provincia para mantener la actividad asistencial en los centros. Más del 75% de estas donaciones se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival.

Concretamente, casi 40% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; y casi otro 30% para pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Otros usos importantes son la atención al paciente politraumatizado y el sangrado grave, trasplante de órganos sólidos y las cirugías de traumatológicas, como los recambios de prótesis de rodilla o cadera.