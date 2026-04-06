Los hosteleros de Sevilla aumentan un 8% sus ventas en Semana Santa pese al "estancamiento" del ticket medio

Archivo - Montaje de los Palcos de la Plaza de San Francisco de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia han destacado este lunes el aumento de sus ventas un 8% durante la Semana Santa 2026. Pese al dato, han advertido del "estancamiento e incluso reducción" del ticket medio, "una tendencia observada en los últimos meses".

En una nota remitida por la entidad, han atribuido esta situación al "perfil predominante del visitante" durante estas fechas. "Principalmente consumidores locales y turismo nacional, en su mayoría familias cuyo poder adquisitivo se ha visto afectado por el incremento del coste de la vida".

Por otro lado, los hosteleros han subrayado que la "climatología favorable" ha permitido un "desarrollo completo de la semana sin incidencias destacadas".

En esta línea han destacado que la Semana Santa permite "democratizar el consumo", que "se ha extendido a barrios periféricos coincidiendo con el paso de las diferentes hermandades".

Asimismo, la asociación ha valorado "muy favorablemente" la implementación de "medidas de flexibilización" por parte del Ayuntamiento, que a su juicio, "han sido bien recibidas por el sector y la ciudadanía".

"Estas medidas han permitido una mejor adaptación a la alta demanda sin que se haya registrado ningún tipo de incidencia reseñable", ha afirmado.

Por último, los hosteleros han querido trasladar su enhorabuena a todos los profesionales del sector que, "con su responsabilidad, esfuerzo y buen hacer, han sabido dar respuesta a la elevada afluencia de clientes, contribuyendo a reforzar la imagen de Sevilla como una ciudad acogedora en una de sus semanas grandes por excelencia".