Los hoteleros de Sevilla se fijan como reto aumentar las dos noches de estancia media: "Seguimos un poco cortos"

El presidente de los hoteleros, Jorge Castilla, durante la entrevista de Europa Press en la delegación andaluza. - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uno de los objetivos principales del sector hotelero de Sevilla, que afronta una nueva etapa, y puede que el primordial, es aumentar la estancia media del turista que pernocta en nuestra ciudad. En ese aspecto, "nos hemos quedado un poco cortos respecto a otras capitales". Así lo expresa el flamante presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), Jorge Castilla, en una entrevista de Europa Press.

Para ello, el máximo responsable de la patronal hotelera, que sustituye en el cargo a Manuel Cornax, que ha estado nueve años al frente de esta entidad, esgrime que la estancia media en Sevilla, en estos momentos, está en torno a 1,9 noches "cuando en la Costa del Sol están en cinco o seis; en Barcelona, en tres, y en Valencia en 2,5".

Considera el presidente de la AHS que ello beneficiaría, además, al turismo de la provincia. "Si hacemos que el cliente esté más tiempo aquí, tendrá más posibilidades de visitar nuestros pueblos, que también son encantadores y tienen mucha importancia: esa es la lucha ahora que tenemos que hacer".

En cambio, desde la patronal hotelera se valora el hecho de que en Sevilla "se haya roto la estacionalidad". En este sentido, la ocupación media viene a ser de un 75 por ciento, "esto significa que no dependemos solo y exclusivamente de las Fiestas de Primavera. Ahí está el segmento de los congresos, que no son en temporada alta, y el fenómeno de los eventos deportivos y culturales, como la final de Copa del Rey y los Premios Grammy, que rozan el 90 o 95 por ciento de ocupación".

"El perfil del cliente también ha ayudado mucho porque, por ejemplo, el turista americano o asiático no tiene ningún temor en venir en verano", añade al respecto. Además, Castilla remarca que para optar a organizar los grandes eventos, hay que tener buenas comunicaciones "y un buen Palacio de Congresos, unido a una plaza hotelera de calidad, que atraiga a clientes de alto poder adquisitivo y que quieren establecimientos de lujo". No en vano, el gasto medio de estancia de este turista está fijado en 542 euros: "una cifra muy importante".

En relación con esto último, el presidente de los hoteleros valora que se hayan proyectado unos diez hoteles de 5 estrellas "de aquí al 2028", unos nueve de 4 estrellas, otros 10 proyectos de apartamentos turísticos de lujo también y 16 establecimientos "que están por determinar".

Castilla incide en que el sector turístico representa el 18% del PIB de la ciudad. "Generamos más de 5.000 millones de euros al año y se calcula que somos responsables de un 18% del empleo total".

NEGATIVA A LA TASA TURÍSTICA

El sector hotelero "se opone, de entrada, a la denominada tasa turística", al considerarla un impuesto más. "Supone una pérdida de competitividad en un mercado tan volátil, al margen de que el turismo en sí ya genera los beneficios económicos suficientes como para mantenerlo en Sevilla".

En opinión del presidente de la AHS, la tasa "no resuelve la masificación y, encima, nos hace trabajar de recaudadores, cuando no nos corresponde", sin olvidar los costes director e indirectos que llevaría aparejados. "Si un cliente quisiera pagar ese impuesto con tarjeta de crédito, ¿quién paga la comisión bancaria?", se pregunta Castilla, y está el hecho del "punto de fricción" con el cliente "al recordarle que aunque haya pagado online o en origen, tenemos que recaudar la tasa".

APUESTA POR UNA MEJOR CONECTIVIDAD

El presidente de los hoteleros asegura que la conectividad interprovincial es también muy importante, a la espera de que la ciudad logre el ansiado vuelo directo a Estados Unidos. "Muchas veces, cuando se está en destino americano o asiático, vendemos Sevilla bajo el paraguas del turismo de Andalucía, evidentemente". "Si un vuelo llega a Málaga o Madrid, tener una conectividad directa con Sevilla rápida y eficiente es muy importante".

Al respecto, subraya Castilla, el mercado americano, "uno de los principales clientes de Sevilla, si no el principal", la conectividad se está realizando vía Madrid, Barcelona o Málaga; "de ahí que buenas comunicaciones con esas capitales resulta clave".