Los hoteles de Sevilla alcanzaron el 88% de ocupación en Semana Santa por las reservas de última hora

Archivo - Vista desde las Setas de Sevilla. - HOTEL AMÉRICA SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) ha cifrado en un 88% la ocupación de los establecimiento durante toda la Semana Santa, una cifra superior al 86% registrado en el pasado año.

Según ha indicado la entidad en una nota, la cifra final ha superado las previsiones del sondeo presentado antes del inicio de la Semana Santa que situaba la ocupación en el 75%. Un número que ha aumentado por las reservas de última horas.

La asociación ha asegurado que el reparto de reservas "se ha dividido en dos periodos". Del Domingo de Ramos al Miércoles Santo ha habido menos reservas, "algo que suele ocurrir, pero aún así" se ha alcanzado una media de 86% de ocupación.

En la segunda mitad, con las reservas de última hora han hecho que los hoteles de Sevilla alcancen un 90% de media entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. La noche de mayor ocupación ha sido la del Viernes Santo, con un 93%, seguido por el Jueves Santo, con un 92% de reservas.

"Ha sido una Semana Santa muy buena, en la que las reservas de última hora han sido superiores a los últimos años y que, junto al buen tiempo, han hecho que una vez más se superen los datos del año anterior, por lo que estamos satisfechos con las cifras obtenidas", ha destacado el presidente de la AHS, Jorge Castilla.