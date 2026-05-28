Icónica Sevilla Fest traslada su sorpresa tras caer Il Divo del cartel:"No nos han informado de esa decisión unilateral"

Archivo - Ambiente en el concierto de la cantante Aitana en Icónica Santalucía Sevilla Fest como imagen de recurso - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ante el comunicado emitido por Il Divo a través de sus redes sociales sobre su no participación en el concierto previsto para el próximo 27 de junio de 2026 acompañando a Isabel Pantoja en Icónica Santalucía Sevilla Fest, desde la organización del festival han traslado su sorpresa.

"Se trata de una decisión unilateral de la que no hemos sido informados, ni tenido conocimiento oficial de ello, en las últimas horas", señalan los promotores de este certamen estival, que se celebra en la Plaza de España, en otro comunicado.

"En estos momentos, nos encontramos en contacto con las distintas oficinas para gestionar y resolver, con la mayor rapidez posible, todas las cuestiones derivadas de esta situación, buscando siempre la mejor solución para nuestro público".

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla.

En 2026 cuenta con Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Nissan y Endesa como sus main sponsor; Royal Bliss, La Casa de las Carcasas, Ron Legendario, Ballantine's, Aperol Spritz, CoolRooms Palacio Villapanés, Fnac, Fundación Cajasol, ABC de Sevilla y Club Cámara de Comercio como patrocinadores; y Cadena SER, ATM Atresmúsica, El Correo de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión como Media Partner.