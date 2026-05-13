El IES Albero transforma La Harinera en un 'escape room' para acercar el patrimonio de Alcalá (Sevilla) a sus alumnos

El delegado de Turismo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Geografía e Historia del IES Albero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado este miércoles el 'ScapAlbero: Atrapados en la Harinera', una actividad educativa "innovadora" que ha convertido el "emblemático" espacio industrial de La Harinera de Alcalá de Guadaíra en el escenario de un 'escape room' sobre el patrimonio local, diseñado íntegramente por el alumnado de primero de Bachillerato, que ha contado con la visita del delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas.

Un total de ocho cursos --seis grupos de primero de ESO, un cuarto de ESO de la modalidad de Sociales y un cuarto de ESO de PDC-- han participado este miércoles en esta propuesta enmarcada en el año temático del centro para el curso 2025-2026, 'El Patrimonio Universal en el Albero'.

La actividad ha sido diseñada y coordinada por las siete alumnas que cursan la optativa Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, bajo la dirección de la profesora Loreto Gómez Araujo, y ha contado con el apoyo de diez alumnos de la asignatura Técnica en las Ciencias Sociales de primero de Bachillerato.

La historia conductora del 'escape room' sitúa a los participantes como panaderos llegados de Gandul que deben encontrar empleo en las panaderías locales, superando seis pruebas vinculadas al patrimonio de Alcalá de Guadaíra, el yacimiento arqueológico de Gandul y la prehistoria local, la Soleá de Alcalá como palo propio del flamenco, los molinos de la ribera del Guadaíra, las tipologías del pan de Alcalá, el papel de la mujer en la industria aceitunera y panadera, y el patrimonio documental del municipio.

Cada grupo ha recorrido las pruebas de forma cronometrada, acreditando su paso con pegatinas en una cartilla de participación. La actividad se ha desarrollado en la Sala del Silo de La Harinera, con recepción de los cursos en la zona exterior lateral. Al término, los participantes han recibido como detalle unos llaveros elaborados en el marco del proyecto interdisciplinar.

Por su parte, el delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha querido destacar el valor de este tipo de iniciativas más allá del ámbito estrictamente educativo. "Quiero dar las gracias a los profesores y a las alumnas, no solo por utilizar mecanismos y métodos educativos diferentes que impulsan el aprendizaje, sino también por pensar en Alcalá, en nuestro patrimonio, en nuestra identidad", ha señalado Rivas durante su intervención en el acto de bienvenida.

El delegado ha subrayado la relación estable entre La Harinera, la Delegación de Turismo y el IES Albero. "Somos vecinos y compartimos todos los años este espacio para hacer actividades educativas. Iniciativas como esta son las que nos ayudan a seguir reforzando nuestro patrimonio, nuestro orgullo de ciudad y nuestra identidad propia", ha concluido.

Además, Rivas ha remarcado la disponibilidad institucional para dar continuidad a este tipo de proyectos. "Para actividades como esta estamos disponibles desde las instituciones, para eso también están espacios como La Harinera", ha añadido.

En concreto, la actividad tiene un "marcado carácter interdisciplinar", ha involucrado a distintos departamentos del centro y ha trasladado el conocimiento fuera del aula, haciendo partícipes a alumnos de diferentes edades y perfiles.

La profesora coordinadora ha destacado que el contexto de La Harinera fue determinante para enmarcar la propuesta en el mundo de la industria panadera, "uno de los elementos más arraigados en la historia económica de Alcalá de Guadaíra".

El ScapAlbero se suma así al conjunto de actividades que el IES Albero desarrolla en colaboración con espacios y entidades de la localidad para reforzar el vínculo del alumnado con el patrimonio y la identidad cultural de Alcalá de Guadaíra.