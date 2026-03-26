Inaugurado el Muro Vivo de las Dragonas en el Virgen del Rocío de Sevilla en homenaje a las mujeres con cáncer de mama

Imágenes de la presentación del ‘El Muro Vivo de las Dragonas - Cicatrices que Inspiran’. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La explanada exterior del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha acogido este jueves el acto de presentación de 'El Muro Vivo de las Dragonas - Cicatrices que Inspiran', una iniciativa que "da voz a mujeres que han vivido o están viviendo el proceso del cáncer de mama".

"Hoy nos reunimos en este espacio para poner voz, forma y memoria a muchas historias de vida. Historias marcadas por la dificultad, pero también por la valentía, la resistencia y la esperanza para dejar nuestro mensaje de esperanza a aquellas que ahora mismo transitan por la enfermedad", ha señalado la miembro de Las Dragones de Sevilla, Nuria Tamayo, según una nota de la entidad.

La Asociación Breast Cancer Survivor Sevilla, más conocida como BCS Sevilla, formado por más de 40 deportistas que tienen o han tenido cáncer de mama.

El evento ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes, familiares y representantes institucionales, entre ellos la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, Silvia Pozo, y la coordinadora territorial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, Mercedes Soriano, además de la Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Maria Tena.

Durante el acto han intervenido el jefe de Oncología Radioterápica, José Luis López; la directora de Enfermería, Rocío Salguero, y la presidenta de Las Dragonas, Rocío Fernández, quienes han coincidido en destacar "la importancia del acompañamiento emocional, la humanización de la atención sanitaria y el valor de iniciativas que visibilizan las experiencias de las pacientes".

La Asociación Las Dragonas de Sevilla desarrolla este trabajo con el respaldo de profesionales sanitarios y de la comunidad científica. "La evidencia muestra que remar en equipo fortalece la musculatura y mejora la movilidad, reduce ansiedad y estrés, y genera un espacio de escucha, contribuyendo asimismo a la recuperación emocional", ha destacado la entidad.

El acto ha culminado con el descubrimiento del mural, acompañado por la interpretación en directo de la violinista Minisa Vafina, y la lectura de un manifiesto colectivo que ha puesto voz a la experiencia compartida de las participantes.

'El Muro Vivo de las Dragonas', un equipo de mujeres supervivientes de cáncer de mama nacido en 2019 en la capital andaluza, queda instalado en la sala de espera de radioterapia del centro sanitario como un legado permanente.

Un espacio abierto y en constante construcción, donde pacientes, familiares y profesionales podrán seguir dejando sus mensajes, generando un entorno de apoyo, reconocimiento y agradecimiento. Con esta iniciativa, el hospital "refuerza su compromiso con la humanización de la atención sanitaria, apostando por proyectos que integran el cuidado emocional como parte esencial del proceso asistencial".