El Infoca da por controlado el incendio forestal en un paraje de Gerena (Sevilla)

Incendio en Gerena (Sevilla). - INFOCA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado el pasado miércoles en el paraje Barranco de la Atalayuela de la localidad sevillana de Gerena, tras quedar estabilizado la pasada medianoche.

Según ha informado el propio Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado controlado en torno a las 18,30 horas. En la zona trabajan para su extinción un grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y una autobomba.

Durante la tarde del pasado miércoles se desplegaron en la zona hasta seis medios aéreos --dos aviones con carga en tierra, dos tipo anfibios ligeros, un helicóptero pesado y otro semipesado-- junto a cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de Medio Ambiente y dos unidades médicas, además de dos vehículos autobomba.