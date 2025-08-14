Inpro impulsa la digitalización de los ayuntamientos junto a la Diputación de Sevilla

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de la Sociedad de Informática Inpro, está haciendo "importantes esfuerzos" para impulsar y acompañar a los ayuntamientos en la implantación de la administración electrónica, facilitando así el acceso digital a los servicios municipales de la ciudadanía y el personal administrativo.

Según una nota de la Institución provincial, actualmente hay 66 entidades locales que utilizan la Plataforma de Tramitación Electrónica MOAD --basada en i-MOAD, plataforma del repositorio de software libre para las administraciones locales de Andalucía-- "gracias al apoyo y asesoramiento que brinda Inpro".

Esta plataforma, según han explicado, permite a los vecinos realizar trámites, consultas y gestiones administrativas de forma telemática y al personal municipal, gestionar expedientes de manera digital y en todas su fases. Con respecto a los tramitadores activos en las entidades locales de la provincia de Sevilla, esta herramienta cuenta con 2.434, según la diputación a fecha de 23 de julio de 2025.

Los datos, según la nota de prensa, "reflejan un crecimiento significativo", ya que, en 2024 se abrieron 245.930 expedientes y en lo que va de 2025 ya se han generado 140.918. En cuanto a la participación ciudadana, la Diputación sevillana ha afirmado que "101.803 personas iniciaron trámites en 2024 y 61.522 lo han hecho desde el 1 de enero hasta el 23 de julio de 2025".

Además, han recalcado que "Inpro ha brindado soporte, resolviendo 2.139 consultas a las entidades locales en 2024 y en lo que va de 2025 ya son 1.234", atendiendo también a un total de 227 solicitudes de mejora y adaptación de la plataforma realizadas entre 2024 y finales de julio, reforzando así la calidad y funcionalidad del sistema.

Finalmente, la Diputación junto a la Sociedad de Informática, han querido reflejar con este proyecto "el compromiso institucional de modernizar la gestión pública local y acercar la administración a la ciudadanía mediante procesos más ágiles, accesibles y eficientes".