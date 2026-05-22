Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de desarrollo de marca personal para alumnos 12 con discapacidad

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SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha anunciado la puesta en marcha en Sevilla un curso de desarrollador de marca personal en redes al que asisten 12 alumnos con discapacidad.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, esta acción formativa de 20 horas lectivas se impartirá hasta el próximo 26 de mayo y está dividida en diversos módulos, entre ellos networking y gestión de contactos, marca personal en las redes sociales, inteligencia emocional y gestión del tiempo y plan de mejora personal.

De esta manera, Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan "un rendimiento competitivo" en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la "plena participación" en su entorno laboral y social.