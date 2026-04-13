Insur arranca en Sevilla las obras del hotel de cuatro estrellas de Nervión con una inversión de más de 45 millones

Grupo Insur arranca las obras del nuevo hotel de cuatro estrellas en el barrio de Nervión de Sevilla con una inversión de más de 45 millones. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha arrancado las obras de un nuevo hotel de cuatro estrellas con 184 habitaciones ubicado en el barrio de Nervión, una de las zonas mejor valoradas y más demandadas de Sevilla, para el que se destinará una inversión superior a los 45 millones de euros. El grupo firmó un acuerdo el año pasado con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta del inmueble, que prevé su apertura para el primer semestre de 2028 bajo la firma Double Tree by Hilton.

Según han explicado desde Insur, el hotel, situado en el número 2 de la Avenida Diego Martínez Barrio, esquina con la calle Avión Cuatro Vientos, "ofrecerá unas zonas comunes abiertas y de estilo moderno". "Un amplio restaurante, un gimnasio equipado de última generación o un 'rooftop' con piscina y pool bar serán algunos de los servicios que el complejo pondrá a disposición de los clientes para garantizar el máximo confort posible durante su estancia", han señalado.

Por su parte, el director de promoción terciaria del grupo, Enrique Ayala, ha subrayado que "este proyecto refleja la apuesta decidida de Grupo Insur por el desarrollo de proyectos terciarios y, en particular, por el segmento hotelero, que consideramos estratégico en ciudades con un potencial turístico tan alto como Sevilla". "Se trata de un hotel concebido para convertirse en un referente en Sevilla, no solo por el nivel de sus instalaciones, diseñadas bajo altos parámetros de calidad y alineado con las nuevas demandas de los clientes, sino también por su ubicación estratégica en uno de los principales ejes de crecimiento de la ciudad".

El hotel ha sido diseñado bajo criterios de arquitectura contemporánea y eficiencia energética acreditados por la certificación Breeam 'Very Good', incorporando soluciones orientadas a la sostenibilidad. En este sentido, contará con un parking que incluirá puntos de recarga para vehículos eléctricos, facilitando paralelamente la accesibilidad y comodidad de los clientes.

Insur mantiene una sólida posición en el mercado hotelero con otros hoteles de cuatro estrellas en régimen de alquiler; uno de ellos en el barrio de Los Remedios de Sevilla (Eurostars Guadalquivir), otro en el centro histórico de Córdoba (Eurostar Azahar) y un futuro hotel en construcción con 244 habitaciones en el barrio madrileño de Valdebebas, alquilado recientemente a la compañía irlandesa Dalata Hotel Group, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2029.