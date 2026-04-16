Interceptado un conductor en Utrera (Sevilla) tras sextuplicar la tasa del alcoholemia al salir de un bar

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un control. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en la localidad sevillana de Utrera a un ciudadano que conducía superando "ampliamente" la tasa de alcohol en aire respirado permitida para los usuarios generales, concretamente seis veces mayor, tras abandonar un establecimiento hostelero.

Según ha expresado en una nota de prensa el Instituto Armado, los hechos se dieron a conocer cuando un ciudadano alertó sobre un individuo que, tras abandonar un establecimiento hostelero, conducía con "evidentes síntomas de embriaguez".

Así, los agentes localizaron e interceptaron al turismo, aunque el conductor, en un primer momento, desobedeció las indicaciones realizadas por los profesionales.

De esta forma, se le realizaron pruebas con etilómetro, que arrojaron como resultado una tasa final de 1,67 mg/l, lo que supera "ampliamente" el límite fijado para conductores generales, prácticamente llegando a sextuplicar esta tasa, que basa en un 0,25 mg/l.

La investigación ha culminado con la detención del implicado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Además, ha sido puesto a disposición judicial.

En la operación, la Guardia Civil ha destacado la colaboración ciudadana, que ha sido necesaria para localidad a la persona y "evitar riesgos al resto de usuarios de la vía, así como a su propia integridad".

Cabe mencionar que el artículo 379 del Código Penal contempla penas de prisión, multas y la privación del derecho a conducir para quienes superen los 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado.