IU pide al Ayuntamiento de Sevilla "garantías reales" tras su acuerdo con sindicatos para "garantizar empleo público"

El concejal de Izquieda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. - IU SEVILLA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha pedido al gobierno municipal "garantías técnicas, jurídicas y presupuestarias reales" para cumplir el acuerdo firmado este viernes con los sindicatos en relación con la situación del personal de limpieza de los colegios públicos.

El documento recoge compromisos expresos sobre mantenimiento del empleo público, cobertura de vacantes, reubicación del personal, negociación de la Relación de Puestos de Trabajo, dotación de medios materiales y creación de una comisión de seguimiento.

En una nota remitida por el partido, Sánchez ha advertido de que "no basta con anunciar acuerdos o escenificar compromisos si después no existe una hoja de ruta solvente, verificable y respaldada por los instrumentos administrativos necesarios para hacerlos efectivos".

"Estamos hablando de un asunto extremadamente sensible, que afecta a cientos de trabajadores y trabajadoras municipales, pero también a la calidad de un servicio esencial en nuestros colegios públicos. Y por eso no valen ni las improvisaciones ni la propaganda", ha señalado.

El edil de IU ha recordado que el propio acuerdo reconoce, por un lado, la decisión del Ayuntamiento de externalizar el servicio de limpieza de los colegios públicos y, por otro, la posición sindical de que dicho servicio "debe prestarse con medios propios municipales, así como el compromiso de no privatizar ni externalizar ningún otro servicio durante la vigencia del acuerdo sin información previa, negociación y acuerdo con la representación sindical".

En este sentido, Sánchez ha subrayado que "desde Izquierda Unida lo decimos con claridad: los servicios públicos deben prestarse desde lo público, con gestión directa, con empleo estable y con recursos suficientes".

Para Ismael Sánchez, el contenido del acuerdo evidencia además que la propia administración es "consciente de la envergadura del problema generado". El texto incluye la garantía de mantenimiento del empleo público existente en el Servicio de Limpieza, tanto fijo como temporal, y asegura la continuidad de los puestos actualmente ocupados, cifrados en 481 peones.

También contempla la inclusión en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027 de las plazas vacantes de la categoría, la cobertura inmediata de las mismas dentro de los márgenes legales y la reubicación del personal afectado por la externalización mediante concurso de traslado y otras medidas organizativas.

Asimismo, el acuerdo prevé la incorporación en futuros presupuestos de inversiones en maquinaria, medios y formación, el estudio de remunicipalización de determinados servicios, la negociación inmediata de la RPT del Servicio de Limpieza y la constitución de una comisión de seguimiento, vigilancia y control para supervisar el cumplimiento e interpretación de las medidas pactadas.

A juicio del concejal de IU, todo ello hace "todavía más necesario esclarecer cómo piensa el gobierno municipal traducir esos compromisos a decisiones concretas y ejecutables". "Queremos saber qué informes técnicos avalan la reorganización prevista, qué cobertura jurídica tiene cada una de las medidas anunciadas y qué dotación presupuestaria va a garantizar que no nos encontremos, una vez más, con promesas que después quedan en papel mojado", ha afirmado.

En esa línea, desde Izquierda Unida se recuerda que "se sigue estudiando con detalle el pliego de licitación del servicio de limpieza de los colegios públicos, al que ya se le han detectado irregularidades importantes".

"El gobierno de José Luis Sanz no puede pretender tapar con un acuerdo las enormes dudas que sigue generando la externalización de este servicio. Lo responsable sería rectificar, apostar por el refuerzo de lo público y garantizar que la limpieza de nuestros centros escolares se presta desde la gestión directa, con personal municipal y con todas las garantías", ha concluido Ismael Sánchez.