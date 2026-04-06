IU Sevilla avisa de "graves irregularidades" en la licitación de la limpieza de colegios y pide paralizar el proceso

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. - IU

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz (PP), que no abra este martes, 7 de abril, el plazo de recepción de ofertas del contrato de servicios para la prestación del servicio de limpieza de los colegios públicos, al haberse detectado "múltiples irregularidades, dudas técnicas y reparos jurídicos en el procedimiento de licitación".

En un comunicado, Sánchez considera que el Gobierno municipal "no puede seguir adelante" con un contrato de más de 25 millones de euros "cuando ni siquiera están resueltas cuestiones esenciales que afectan a la legalidad, la viabilidad económica y la propia definición del servicio que se pretende adjudicar".

"Estamos ante un procedimiento plagado de incertidumbres, observaciones técnicas y riesgos jurídicos que hacen irresponsable abrir mañana el plazo de presentación de ofertas como si no pasara nada", ha advertido el concejal.

Desde Izquierda Unida denuncian que la supuesta insuficiencia de medios en la que el Ayuntamiento "pretende amparar la externalización no se sostiene", ya que el servicio se viene prestando con personal municipal en 108 centros educativos. "No estamos ante un problema real de imposibilidad material, sino ante una decisión política del PP para privatizar un servicio público esencial en lugar de reforzarlo con más medios, mejor organización y formación para la plantilla municipal", ha señalado el edil.

Además, IU alerta de que en el expediente constan "importantes observaciones" de los propios órganos municipales sobre aspectos centrales del contrato, entre ellos "la falta de garantía suficiente de financiación en ejercicios futuros, la indefinición del objeto contractual en lo relativo a los llamados servicios especiales o bolsa de horas, la falta de concreción del plan de trabajo que se remite a un momento posterior a la adjudicación, discrepancias en los precios unitarios, posible duplicidad de costes indirectos y errores materiales en los pliegos".

Para Ismael Sánchez, resulta "especialmente grave" que sean los propios servicios técnicos y de control del Ayuntamiento "los que hayan puesto sobre la mesa reparos y advertencias de fondo". "Si los propios órganos municipales expresan tantas dudas legales y técnicas, lo mínimo exigible es paralizar el procedimiento, corregir todas las deficiencias y garantizar que no se comete un atropello administrativo ni laboral", ha afirmado.

"El alcalde no puede forzar la máquina con prisas y opacidad cuando está en juego un servicio esencial para los colegios públicos, el dinero de todos los sevillanos y los derechos de la plantilla municipal. Lo que procede no es abrir mañana el plazo de ofertas, sino paralizar de inmediato la licitación hasta que se resuelvan todas las cuestiones técnicas y jurídicas denunciadas", ha subrayado Sánchez.