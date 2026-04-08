Javier Cortés repite como cabeza de lista de Vox en Sevilla, con la portavoz municipal Cristina Peláez de número 2

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), junto a la entonces candidata a la Alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, y el presidente del partido en la provincia, Javier Cortés, durante un mitin en 2023. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Javier Cortés volverá a encabezar la lista de Vox en Sevilla para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, mientras que la portavoz municipal en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, irá de número 2, según ha informado la formación política en un comunicado.

Cortés, economista de profesión, diputado saliente de la anterior legislatura y gerente nacional de Vox; también está vinculado al mundo rural y "fue uno de los protagonistas de la foto de Santiago Abascal en el banco la calle Asunción; testigo y artífice del crecimiento del partido en la provincia".

En segundo lugar se sitúa Cristina Peláez, actual portavoz del Grupo en el Ayuntamiento de Sevilla. Licenciada en Psicología y máster en Dirección de Recursos Humanos, cuenta con Certificado de Aptitud Pedagógica y amplia experiencia en el ámbito de la formación.

En el tercer puesto concurre Juan Antonio Aguado, abogado procesalista especializado en Derecho Civil, Mercantil, Concursal y Administrativo. Posee amplia experiencia en materia bancaria y en derecho de los negocios, así como en la Ley de Contratos del Sector Público, destaca el comunicado.

En cuarto lugar acude Ana Ruiz, diputada saliente de la anterior legislatura. Licenciada en Farmacia y con amplia experiencia en gestión de equipos y voluntariado, es miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox. "Está muy vinculada al ámbito de la Semana Santa, en particular, y a las tradiciones locales en general".

Desde Vox se hace especial hincapié en que "en estas importantísimas elecciones, está en juego la sanidad, el futuro del sector primario, la seguridad en las calles, la vivienda y la educación: esto es lo que realmente importa".

"Acudimos con responsabilidad y conciencia, pero también con ilusión, representando la alternativa de futuro que merecen los sevillanos, y los andaluces en general, y que estamos dispuestos para reconquistarlo todo", subrayan en la formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional.

