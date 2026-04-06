Jorge Fernández Gonzalo obtiene el XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado del Ayuntamiento de Sevilla

Jurado del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha informado este lunes que el jurado del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado ha concedido este reconocimiento a 'Topografía Marina', de Jorge Fernández Gonzalo.

El Consistorio ha reseñado en una nota "la calidad literaria de una obra que ha destacado entre las 574 presentadas en esta edición". La obra será publicada dentro de la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara, y reconocida con una dotación económica de 4.000 euros.

El jurado, presidido por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y compuesto por los poetas, escritores y especialistas Javier Salvago, Abelardo Linares, Jacobo Cortines e Ignacio F. Garmendia, ha subrayado que se trata de un "libro de tono meditativo que reflexiona con emoción, sensibilidad y gran riqueza de imágenes sobre la infancia, el tiempo, el amor, el dolor y la naturaleza".

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "este premio reafirma el compromiso firme del Ayuntamiento de Sevilla con la creación literaria y, en especial, con la poesía como una de las expresiones culturales más profundas y necesarias".

"La alta participación y la calidad de las obras presentadas en esta edición demuestran la vigencia y el alcance internacional de este certamen, que sitúa a Sevilla como un referente en el ámbito cultural iberoamericano", ha subrayado.

Por otro lado, el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, ha expresado su satisfacción por colaborar otro año más con el Ayuntamiento en la promoción de la literatura y la poesía. De esta manera, ha subrayado que "la colección Vandalia continúa ampliándose con la incorporación de nuevas voces que contribuyen al enriquecimiento de este género".

"En este contexto, la poesía se consolida como algo singular y necesario, con capacidad para propiciar una mirada más atenta y profunda que nos invita a encontrar nuevas formas de nombrar y comprender la realidad, convirtiéndose así en una herramienta de transformación social", ha destacado.

Jorge Fernández Gonzalo, nacido en Madrid en 1982 es autor de más de una veintena de poemarios, por los que ha obtenido premios como el Joaquín Benito de Lucas (Mudo asombro, 2004) o el premio Hiperión de poesía joven (Una hoja de almendro, 2004).

En los últimos años ha recibido varios premios de poesía, como el Vicente Núñez con Modelaje de un cuerpo, el premio Amantes de Teruel con Raíz de la palabra, el premio Santa Cruz de la Palma con Un gorrión hecho de sombra, el César Simón con Como un buzo en medio del desierto, el premio de poesía mística Albacara con Epojé, o el premio Juan Gil-Albert Ciutat de València con su libro Insectario, entre otros. Como ensayista ha publicado más de una docena de libros de filosofía, sociología y teoría literaria.

Entre ellos, destacan títulos como Filosofía zombi (Finalista premio Anagrama 2011), Homo public (Premio Fray Luis de León, 2014) o La resta risible (Premio Alfons el Magnànim). Ha traducido varias obras de poesía (Las flores del mal, de Charles Baudelaire, o las Poesías de Arthur Rimbaud), así como textos ensayísticos. Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

El XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado ha registrado un "nuevo récord de participación", con 574 poetas inscritos, casi 80 participaciones más que el año anterior, "consolidándose como un referente destacado en la promoción de la creación poética en el ámbito iberoamericano".