José Luis Sanz presume de "realidades" mientras PSOE e IU critican el "autobombo": "Confunde Sevilla con un escaparate"

El alcalde de Sevilla y el portavoz del Gobierno local, en el pleno extraordinario del debate sobre el estado de la ciudad, en el Salón Colón del Ayuntamiento - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Sevilla estaba paralizada y hemos dado un impulso político y presupuestario. De los 806 millones de euros de 2023 a los 985 millones de ahora; de la ciudad de los anuncios a la de las realidades, y de la indolencia al desbloqueo de proyectos emblemáticos". Esa ha sido una de las ideas más repetidas del alcalde, José Luis Sanz (PP), en el tercer debate del estado de la ciudad, celebrado este martes, 30 de junio, en el que ha enarbolado su política de vivienda pública y ha remarcado la labor de las cuatro empresas municipales.

La sesión plenaria, que ha comenzado tras un respetuoso minuto de silencio en recuerdo y solidaridad a las vítimas y familiares de los terremotos de Venezuela, ha servido para dibujar dos escenarios muy diferentes desde el Gobierno local y de parte de la oposición. Este punto ha sido motivo constante de confrontación política; tanto el PSOE como Con Podemos-IU le han reprochado al alcalde que hable de una Sevilla "de escaparate". "Escuchándole, parecería que estamos en Beverly Hills", ha afirmado el portavoz adjunto de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez.

El alcalde ha incidido en el desbloque de numerosos proyectos "atascados" como el Mercado de la Puerta de la Carne, "donde se ha licitado la segunda fase de las obras", o San Laureano, "que llevaban 34 años esperando respuesta". "Estuvieron 14 años anunciando que se iba a rehabilitar la Casa del Pumarejo y nueve años haciendo lo mismo con la Casa Cernuda", ha afirmado en alusión directa al Grupo Socialista.

Sanz ha destacado la promoción de 2.200 viviendas protegidas por parte de la empresa pública Emvisesa "frente a las 83 de la anterior etapa". "Hemos entregado 300 llaves y daremos otras 600 antes de que finalice el año".

El alcalde también ha puesto en valor el trabajo hecho en materia medioambiental, con 65.000 plantaciones, y en los colegios públicos, donde "se ha triplicado" el gasto de mantenimiento, de 2,4 a 7 millones de euros y se han realizado 209 actuaciones por 24 millones, "ya sean para nuevos toldos o renovar pistas deportivas y cuartos de baño".

Asimismo, el regidor se ha referido al incremento de presupuesto en la Unidad Municipal de Intervención Social (UMIES), al hecho de acabar con el asentamiento chabolista de Nuestra Señora de los Ángeles y a las 200 nuevas plazas de policías locales en tres años y las casi 160 de bomberos, "cuatro veces más que en la anterior etapa", con 15 millones destinados a parques y siete millones para vehículos y otros equipamientos.

Sanz también ha destacado las mayores partidas en Lipasam, con 150 millones de euros, "frente a los 108 millones que dejó Zoido"; en Tussam, "con 120 millones y 600 plazas creadas y 131 nuevos autobuses".

"Estoy convencido de que a Sevilla le ha ido mucho mejor en estos tres años que en los ocho de etapa socialista. Hemos pasado de la desidia y la dejadez al impulso politico y al desbloqueo de proyectos atascados", ha concluido Sanz.

¿SEVILLA O BEVERLY HILLS?

El Grupo Socialista ha criticado el "autobombo" del alcalde y el "complejo" que "muestra continuamente al comparar su gestión con la anterior etapa". "Habla de una Sevilla disfrazada y de escaparate frente a la Sevilla de los distritos. Le sobran los gestos y le faltan ideas". Así se ha expresado el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, en el inicio de su alocución.

"Su acción de gobierno se limita a dos cosas fundamentalmente: alimentar una colección de promesas vacías y a confrontar cada vez que puede con el Gobierno de España. Después de escucharle, no cabe más autocomplacencia", le ha asegurado Muñoz. "Sabemos que vive en Tomares y sigue siendo un vecino de esta localidad", un hecho que ha sido respondido por el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno: "¡Qué ciudad tan terrible ha dibujado! Si tan inhóspita es, a lo mejor es el momento de volver a La Rinconada", ha inferido aludiendo a su homólogo en las filas del PSOE.

Muñoz ha criticado, además, que no se haya declarado aún como 'zona tensionada' San Bernardo, El Porvenir o Macarena y el "urbanismo a la carta" practicado por el equipo de gobierno. "Sevilla queda reducida al kilómetro a la redonda de Plaza Nueva: los barrios no existen. Solo se dedica a la Sevilla del turista, a la Sevilla del escaparate".

Desde Con Podemos-IU se ha insistido en esa misma idea: "¡Vaya película nos ha contado, parecía que estaba hablando de Beverly Hills! Tiene 'cinturón negro' en marketing, pero falla en la gestión. Confunde ciudad con escaparate", ha asegurado Ismael Sánchez.

Por su parte, Vox, donde se ha estrenado como portavoz Gonzalo García de Polavieja, tras la marcha de Cristina Peláez al Parlamento andaluz, ha alerdeado de los acuerdos con el Gobierno local hasta el punto de que "no podrían haber desbloqueado nada sin los mismos, que permitieron aprobar los presupuestos municipales de 2026 y los del pasado año".

Vox ha pedido una mayor reducción de los plazos administrativos --"menos burocracia y más colaboración público-privada--, más agentes de policías locales en las calles y ayudas al pequeño comercio. El alcalde de Sevilla ha agradecido la estabilidad que ha propiciado el acuerdo entra ambas formaciones, "que ha permitido, entre otras cosas, hacer más viviendas".

EL LOPE DE VEGA Y EL 'BOOM' DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

Sanz ha remarcado la intervención en el Teatro Lope de Vega, "que no cerró el PSOE porque lo único que hacía falta hacer era cambiar el telón ignífugo y poco más, un lavadito de cara, y sin embargo ha sido necesario invertir nueve millones y medio de euros en las obras de rehabilitación".

El alcalde también ha afeado al portavoz socialista que su grupo municipal "haya propiciado" el 'boom' de la vivienda de uso turístico (VUT) en la ciudad. "En octubre del 2024 planteamos una propuesta para limitar esas licencias y ha funcionado gracias al apoyo de Vox, puesto que hay 400 viviendas de esa naturaleza menos en la ciudad en este año".