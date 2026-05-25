A juicio en Sevilla una enfermera por consultar 80 veces el historial clínico de la ex pareja de su marido

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este martes, 26 de mayo, a una enfermera acusada de consultar en 80 ocasiones el historial clínico de la ex pareja de su marido para facilitar a este último datos referentes al mismo. Por los hechos enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, la encausada es una enfermera fija del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), concretamente en el centro de salud Don Pulino del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra.

Debido a su cargo, contaba con autorización para acceder, en numerosas ocasiones, al historial clínico de la ex mujer de su marido, con "ánimo de vulnerar la intimidad ajena" y para "conocer y revelar" sus datos privados en materia de salud. Todo ello, para poder revelar a su marido los datos extraídos de la historia clínica de la mujer.

La investigada llegó a acceder estos datos un total de 80 veces, entre el 28 de agosto de 2019 y 18 de marzo de 2022. A juicio del Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, con subtipo agravado de funcionario público, en este caso. Así, enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante diez años.