Un jurado popular juzgará el homicidio del trabajador de la Feria de Sevilla agredido tras un altercado de tráfico

Archivo - La Policía Nacional realiza inspecciones en las casetas, como foto de recurso. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular juzgará el supuesto caso de homicidio del trabajador de la Feria de Sevilla que sufrió una agresión, el pasado 6 de mayo, tras un altercado de tráfico junto a la Portada, y que falleció horas después en un centro hospitalario al que fue traslado en estado crítico.

La víctima, de 49 años, resultó herido como consecuencia de una agresión por parte del conductor de un vehículo cuando se disponía a cruzar la calle en dirección al Real.

En este sentido, la jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 5, ha acordado la incoación del procedimiento por un presunto delito de homicidio, y el caso será juzgado por un jurado popular, según confirman fuentes de la acusación particular.

El trágico episodio tuvo lugar en la calle Virgen del Águila, concretamente sobre las 15,05 horas. El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en estado muy grave por las lesiones sufridas.