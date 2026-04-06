Un juzgado abre diligencias contra Demetrio Pérez por presunto acoso a una trabajadora de la Diputación de Sevilla

Archivo - Una mujer camina hacia la Audiencia de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto diligencias previas y ha admitido la querella contra el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora de la institución provincial.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, la jueza ha citado a la persona denunciante a declarar a final de este mes de abril para "ratificar dicha querella".

Esta noticia llega después de que en marzo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitiera a trámite la querella presentada contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez, así como otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por "la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella".

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA consideraba que "no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión integra de la querella presentada ante esta Sala".