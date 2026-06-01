Llamamiento a la donación de sangre en Sevilla, especialmente del grupo A-, en vísperas del puente del Corpus

Tubos de muestra como imagen de recurso de una campaña de donación de sangre - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión de Sangre de Sevilla ha apelado este lunes a la donación de sangre de todos los grupos, especialmente del grupo A-, cuyas reservas se encuentran más bajas, teniendo en cuenta, además, que estamos en vísperas del puente festivo del Corpus, en el que se prevén desplazamientos masivos a las zonas costeras para huir de las altas temperaturas en la capital andaluza.

Según ha detallado el citado centro en un comunicado, sus equipos móviles se desplazarán, como es habitual cada semana, por diversos puntos de la provincia.

Así, este lunes se podrá acudir a donar sangre en la Casa de la Cultura de Castilleja de la Cuesta, de 17 a 21 horas; en el centro de salud de Aguadulce, en el mismo horario; en el IES Galileo Galilei de Dos Hermanas, de 9,30 a 13,30 horas; en la Caseta municipal de Pedrera, en horario de tarde, y en el edificio Torre Triana, de 9,30 a 13,30 horas.

El martes, se habilitan puntos en el Centro Cívico Nueva Sevilla de Castilleja, de 17 a 21 joras: en el CEIP Gualdalquivir de Mairena del Aljarafe, de 16,30 a 20 horas; de nuevo en el edificio Torre Triana, y en el Hotel Meliá Sevilla y la asociación de vecinos El Pueblo, también en la capital andaluza.

El miércoles se desplazarán los equipos al centro de salud de Estepa, de 17,30 a 21 horas, al centro de salud de Lora de Estepa, en el mismo horario, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la hermandad de San Gonzalo, en Sevilla.

El jueves no se habilitarán puntos de donación, tanto móviles como fijos, al ser festivo en la capital, mientras que el viernes irán a las dependencias de Protección Civil de Bormujos, de 17 a 21 horas; al Consistorio de Villanueva del Ariscal, en la misma franja horaria; a la hermandad de la Exaltación y a la hermandad de la Pastora de Capuchinos, ambas en Sevilla.

Además, el Centro de Transfusión cuenta con puntos fijos para donar sangre y tejidos en la avenida Manuel Siurot, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas, y los sábados de 9 a 15 horas; y en el Hospital Virgen Macarena, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. El aparcamiento es gratuito en ambos puntos.