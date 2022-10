El Lope de Sevilla abre temporada este viernes con el estreno de 'La vida es sueño' del dramaturgo británico Donnellan

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega abre este próximo viernes 14 su nueva temporada con el estreno absoluto del que "será uno de los grandes acontecimientos teatrales a nivel nacional", 'La vida es sueño', una "nueva lectura" del dramaturgo británico Declan Donnellan que, por primera vez, dirige una producción en español, y lo hace con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LaZona y Cheek by Jowl, la aclamada compañía que dirige desde su fundación en 1981.

Así lo han anunciado este martes el propio autor en la rueda de prensa en la que también han estado presentes el alcalde, Antonio Muñoz; el director del Lope de Vega, Carlos Forteza; y el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también actor y director teatral, Lluís Homar, acompañados por el diseñador Nick Ormerod y el coproductor Miguel Cuerdo, además del elenco del montaje, que podrá verse en el escenario del Lope en tres funciones programadas los días 14, 15 y 16.

'La vida es sueño', obra maestra de Calderón de la Barca estrenada en 1635, consta de tres actos y mezcla tragedia con comedia para tratar la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por el destino. En esta nueva lectura, Donnellan subraya la incertidumbre existencial que Calderón encerró en este drama barroco, ha destacado el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

El autor y Nick Ormerod, encargado del diseño de escenografía y vestuario, imprimen su "característico espíritu" a esta obra, la más importante del Siglo de Oro, así como su "peculiar manera" de entender el teatro, en el que la capacidad para el juego y la imaginación escénica son tan importantes como la excelencia actoral. Y todo ello dando prioridad a los intérpretes, al texto y al espacio, con una escenografía dominada por un muro verde de puertas que da la bienvenida al público.

Para ambos, este modo de trabajar permite que 'La vida es sueño' esté "completamente viva y cultive una intimidad entre el texto, el público y los intérpretes que encarnan cada uno de los personajes", caso de Ernesto Arias, David Luque, Rebeca Matellán, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto, Prince Ezeanyim, Manuel Moya e Irene Serrano.

Tras la fundación de Cheek by Jowl con Nick Ormerod, Declan Donnellan ha visitado con su compañía más de 400 ciudades en las que ha puesto en escena más de 40 producciones que no se limitan al repertorio de Shakespeare, su gran especialidad. Como director, ha trabajado para el Festival de Avignon (Le Cid), el Teatro Maly de San Petersburgo (The Winter's Tale), el Noel Coward Theatre de Londres (Shakespeare in Love), el Piccolo Teatro de Milán (The Revenger's Tragedy), el Festival de Salzburgo (ópera Falstaff) o el Bolshoi de Moscú (ballets Romeo and Juliet y Hamlet).

Como director de cine, codirigió con Nick Ormerod su primer largometraje, Bel Ami, estrenado en 2012 y con un reparto estelar compuesto por nombres como Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci o Robert Pattinson. Por su parte, Ormerod ha desarrollado, a lo largo de su carrera, un "estilo sencillo y franco" que ha dado forma visual al trabajo de la compañía, lo que le llevó a obtener el Premio Corral de Comedias en 2008, además de la nominación al Premio Olivier al Diseñador del Año (1988) por 'Un asunto de familia', 'La tempestad' y 'Filoctetes'.