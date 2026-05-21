Lora del Río (Sevilla) reconoce a la vecina que auxilió a una mujer víctima de agresión con arma blanca en el municipio

Archivo - El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, atiende a los medios de comunicación en una foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha anunciado que en el Pleno ordinario de este jueves, 21 de mayo, previsto para las 18,00 horas, se elevará un punto urgente, consensuado por todas las fuerzas políticas con representación, para "felicitar y reconocer públicamente" a Elena Calero, vecina de la localidad, que intervino recientemente en una supuesta agresión machista ocurrida en una calle del pueblo, "con arma blanca por parte de su pareja en la puerta del bloque".

Enamorado ha calificado la actuación de Elena como "valiente y heroica", al tiempo que ha destacado que logró reducir al agresor y evitar consecuencias "aún más graves" para la mujer agredida: "Un gesto que merece el reconocimiento institucional y social de todo el municipio", ha añadido en un audio remitido a los medios.

La vecina, que caminaba por las inmediaciones, "recibió la voz del arma y no dudó ni un segundo en acercarse al lugar, enfrentarse al agresor, reducirlo y, además, socorrer a la víctima hasta que llegaron los efectivos sanitarios".

De este modo, el Consistorio "aprobará esa felicitación pública a una vecina ejemplar de la localidad que demostró valentía, generosidad y sobre todo ese compromiso con la mujer en nuestro municipio".