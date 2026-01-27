Lora (Sevilla) activa la fase de preemergencia en previsión de la crecida del Guadalquivir por las lluvias

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, en uno de los puentes sobre el Guadalquivir a su paso por el municipio. - AYTO.DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias, "solo de forma preventiva y como vigilancia de los acontecimientos" ante el aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) para este martes por fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros/hora, e intensas lluvias, que podrían dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En este sentido, el Consistorio informa que, en estos momentos, "la situación está controlada y estable". El caudal del río Guadalquivir es de 178 m3/s, cuando en marzo del año pasado se registraron 2.500 m3/s, "por lo que aún nos falta mucho para llegar a alcanzar esos niveles. Seguimos vigilando, en alerta e informando si la situación cambiase", ha afirmado el alcalde, Antonio Enamorado, quien ha realizado un llamamiento a la calma.

El regidor loreño ha recordado que el embalse de José Torán ha comenzado a desembalsar agua este pasado lunes, puesto que se encuentra al 88,61% de su capacidad.