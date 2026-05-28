La madre de Sandra Peña espera que la Junta aplique una sanción "ejemplarizante" al Irlandesas Loreto de Sevilla

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a la madre de Sandra Peña, en una concentración contra el bullying. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La madre de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, Zara Villar, ha asegurado que confía en que la Consejería de Educación "exigirá" al Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla, donde se encontraba escolarizada la niña, "responsabilidad por incumplir la normativa" y que espera una sanción derivada de "la gravedad de su omisión" y por las "consecuencias para Sandra".

"Como padres, esperamos una medida ejemplarizante para que ningún centro educativo deje de activar los protocolos creados para salvar vidas", ha detallado en declaraciones en Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press.

Al hilo, ha valorado "positivamente" las últimas declaraciones de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, que detallaba hace unos días que la Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al centro al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro.

"Nunca hemos dejado de confiar en esta institución, que desde el primer día ha realizado una labor encomiable, han querido saber la verdad de lo que ocurrió", ha apostillado Villar.

Además, la familia ha asegurado que seguirá "luchando para que se haga justicia para Sandra", misma vez que han incidido en el recurso presentado frente al archivo de la querella interpuesta contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y docentes del colegio.

"Por eso hemos recurrido el auto del sobreseimiento, para que se abra la puerta a la investigación de Sandra", ha concluido la progenitora.

Al respecto, en su decisión el juez sostiene que "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el Centro Escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor".

Sobre la pérdida del concierto por parte del referido centro, Castillo insistía en que será la instrucción la que determinará la evolución del caso, así como las conclusiones de la fiscalía de menores y la resolución judicial.

Si la infracción fue leve, el mismo podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, "normalmente con sanciones de tipo económico", o muy grave, que "son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto", explicó en su momento la Consejería.