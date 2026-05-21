El Maestranza de Sevilla acoge por primera vez la ópera minimalista 'Einstein on the beach' de Philip Glass

Archivo - Un fragmento de la obra 'Einstein on the beach', de Philip Glass. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá por primera vez este martes, 26 de mayo, una de las obras "más influyentes e inclasificables" de la música contemporánea: 'Einstein on the beach', de Philip Glass, en una esperada versión basada en un concepto original del propio Glass y del director escénico Robert Wilson.

Estrenada en 1976 en el Festival de Aviñón (Francia), 'Einstein on the beach' "rompió todos los moldes" de la tradición operística: sin libreto convencional, sin personajes definidos y sin una trama lineal, explica el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

Más que narrar una historia, la obra construye un "universo sensorial" a través de la repetición, la abstracción y una "belleza hipnótica" que, casi medio siglo después, "continúa fascinando" al público y redefiniendo los límites de la creación contemporánea.

Esta producción contará con la participación excepcional de Suzanne Vega como narradora. La artista estadounidense, figura esencial del 'neofolk' desde los años ochenta, destaca por su "voz íntima y sus letras de gran sensibilidad poética", capaces de retratar la vida cotidiana con una mirada tan emocional como precisa.

El espectáculo reunirá, además, al prestigioso Collegium Vocale Gent y al Ictus Ensemble, bajo la dirección del percusionista belga Tom De Cock, reconocido por su trayectoria en la música contemporánea europea y su labor como integrante de ensembles como Ictus y Nadar. Actualmente, De Cock es profesor de Percusión en el Conservatorio Real de Lieja.

Fundado en 1970 por Philippe Herreweghe, Collegium Vocale Gent es uno de los coros más prestigiosos del panorama internacional, admirado por su versatilidad y excelencia interpretativa, desde la música renacentista hasta el repertorio contemporáneo.

Por su parte, Ictus Ensemble, con sede en Bruselas, se ha consolidado desde los años noventa como una de las formaciones más innovadoras de la escena europea, gracias a su enfoque experimental y su estrecha colaboración con la danza, el teatro y las artes visuales.

La llegada de 'Einstein on the beach' a Sevilla supone una oportunidad única para descubrir una obra revolucionaria que definió el minimalismo musical y transformó para siempre el concepto de ópera contemporánea.

Las entradas pueden adquirirse en la web y en las taquillas del Teatro de la Maestranza.