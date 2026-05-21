Mairena del Aljarafe (Sevilla) es reconocida por "la mejora de su limpieza" con la Escoba de Plata

Imagen de los trabajadores del Servicio de Limpieza de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha sido galardonado con la Escoba de Plata, un reconocimiento nacional e internacional que distingue "aquellas actuaciones y trabajos que se hayan realizado para mejorar o defender la gestión de los residuos, la limpieza y el aseo urbano de las ciudades", tal y como recogen las bases del concurso de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medioambiente (Ategrus).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el municipio recibirá el trofeo el próximo 9 de junio de 2026 en Madrid, ante lo que el alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha manifestado sentir "satisfacción por este reconocimiento que certifica nuestro proyecto de ciudad".

En ese sentido, Conde ha asegurado que el galardón es "un estímulo para seguir mejorando y trasladar esta mejora a otros servicios esenciales como el de jardinería, acerado o asfaltado".

En contexto, este certamen se celebra desde 1987, impulsado en su origen por la Unión Europea. Ategrus es una organización sin ánimo de lucro creada en 1965 y miembro nacional de la International Solid Waste Association (ISWA) desde 1974.

El servicio municipal de limpieza fue externalizado en 2022 con una inversión de 23 millones de euros para un periodo de 10 años. Desde entonces, este servicio, que presta Valoriza, cuenta con una plantilla de 52 operarios entre conductores y peones, trabaja en turnos de mañana y tarde de lunes a sábado, incluye turnos en domingos y festivos, y refuerzos en eventos.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado 34 vehículos con sistema GPS, entre ellos 14 triciclos eléctricos, diez carritos eléctricos, seis barredoras, dos de ellas 100% eléctricas y una de refuerzo, tres camiones cisterna de 10.000 litros y cuatro hidrolimpiadores, uno de ellos con canastilla y ha instalado 1.000 nuevas papeleras, 50 papeleras para chicles y 15 sanecanes.