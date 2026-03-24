Mairena (Sevilla) inaugura un ciclo para abordar la prevención del acoso escolar y la creación de entornos "seguros"

Nélida Zaitegi, maestra, pedagoga y ex presidenta del Consejo Escolar de Euskadi. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este martes la inauguración del ciclo 'Escuela y Familias' con la participación de Nélida Zaitegi, maestra, pedagoga y ex presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, que protagonizará una primera jornada centrada en la prevención del acoso escolar y el bienestar colectivo en los entornos educativos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento ofrecerá a los profesionales de la educación de todos los centros educativos de Mairena un encuentro de trabajo con la especialista. Por la tarde, Zaitegi impartirá la conferencia abierta al público 'Ética del cuidado: bienestar colectivo y prevención del acoso escolar', centrada en la importancia de generar entornos educativos seguros y basados en el respeto.

El ciclo 'Escuela y Familias', impulsado por el Ayuntamiento de la mano de las asociaciones de familiares de estudiantes de la localidad , es un programa de jornadas y encuentros sobre educación abierto a toda la ciudadanía cuyo objetivo es "abrir espacios de diálogo entre la escuela y las familias para fortalecer vínculos, fomentar el cuidado como valor y afrontar juntos los retos educativos actuales".

El programa continuará a lo largo del año con nuevos encuentros abiertos a la ciudadanía, entre ellos una jornada sobre los riesgos de la pornografía dirigida a madres y padres prevista para mayo o junio, una mesa redonda de estudiantes sobre educación sexual y pornografía, una jornada sobre ciberacoso prevista para octubre y un encuentro de asociaciones de madres y padres para compartir experiencias y propuestas educativas.