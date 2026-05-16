Margarita Cabanás, Medalla de la Sevilla: "La innovación en sanidad exige más inversión y menos burocracia"

La jefa de servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Margarita Cabanás. - VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La jefa de servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Margarita Cabanás, ha expresado su agradecimiento al ser reconocida como una de las Medallas de la Ciudad 2026 en la categoría 'Contribución a la ciencia y la salud' y ha aseverado que, a su juicio, se trata de una distinción a una carrera en búsqueda de la innovación científica, una meta que exige más inversión y menos burocracia para que la digitalización y los avances tecnológicos lleguen al día a día de los pacientes.

"A lo largo de mi trayectoria, siempre he intentado buscar la innovación. Creo que, concretamente en Oftalmología, el desarrollo tecnológico ha sido exponencial. Eso nos permite diagnosticar, es positivo, pero también nos exige más formación y búsqueda de inversión. Nos hace falta incorporar estos sistemas, que la digitalización inicial se convierta en el día a día de nuestros pacientes", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press.

Cabanás ha recordado su carrera como médico, una trayectoria en la que ha "volcado" su vida y en la que siempre ha intentando despuntar. De hecho, ha remarcado con especial cariño su especialidad. "Para mi Oftalmología es la especialidad más bonita. Tenemos el don de hacer que las personas recuperen la visión. Es una responsabilidad, pero también es una suerte".

Precisamente esta dedicación ha estado caracterizada por su inquietud. "Mi meta siempre ha sido la cooperación, la innovación". Este objetivo, la ha llevado, por ejemplo, a participar en campañas de cirugía de cataratas en África, "la causa más común de ceguera reversible".

"Creo que mi perfil, en realidad, es el de una mujer joven que he abarcado muchos ámbitos de mi profesión. Desde la parte asistencial hasta la gestión, dado que hace cinco años me hice cargo del Servicio de Oftalmología del Virgen del Rocío, uno de los más grandes a nivel nacional, con un nivel de pacientes descomunal y una importante complejidad", ha destacado.

Además, precisamente en su ámbito, su "empeño" ha sido buscar la innovación. "Cualquier persona que me conozca sabe que he intentado cambiar lo que estaba en mis manos para dar valor a lo que hacemos y mejorar las condiciones de trabajo, a través de actualización y digitalización", ha incidido.

Entre los logros de esta joven doctora sevillana, que será reconocida durante el tradicional acto oficial del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, el 30 de mayo, en una gala que tiene como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), destaca su inclusión en la lista anual de las 50 mejores médicas del país de 'Vanitatis'. Asimismo, cabe mencionar que en 2024 recibió el premio Gusi de la Paz, considerado como el Nobel asiático, entre otros hitos profesionales.

"Además, creo que de mi trayectoria es relevante subrayar que imparto cursos en toda España, participio en los principales congresos del mundo de Oftalmología y redacto artículos científicos, además de colaboraciones formativas", ha añadido.

Por otro lado, a juicio de la profesional, si bien la innovación científica ha sido un "aporte" a la rama, que ha mejorado la asistencia y accesibilidad, considera necesaria la incorporación de ciertas herramientas al ámbito asistencial.

"Por ejemplo, los programas con Inteligencia Artificial, tenemos que formarnos y estar preparados, aterrizarlos. Sabemos que este tipo de tecnologías son necesarias, aunque hay sectores en los que aún genera cierta resistencia, hay que jugar con esas normas", ha aseverado.

Además, preguntada por la científica y sanitaria en Sevilla en los últimos años, Cabanás ha referido que "la innovación va de la mano de la gestión y de la inversión. A veces, estas dos cosas no encajan como nos gustaría, porque cuestan trabajo y tiempo", ha manifestado.

"Los tiempos son largos y la burocracia pesada, las vías para tener recursos no son ágiles. Eso es lo que diría como crítica constructiva. No creo que haya nadie que no tenga interés en que la sanidad pública funcione bien, claro", ha expresado.