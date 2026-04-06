Market Fest arranca su quinta edición en Mairena (Sevilla) el próximo viernes

Una de las ediciones predecesoras del Market Fest en el municipio hispalense. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Market Fest regresa a Mairena del Aljarafe (Sevilla) los días 10, 11 y 12 de abril en la Plaza de las Naciones con una edición especial por su quinto aniversario. De este modo, Market Fest V tiene como objetivo "consolidarse como uno de los eventos de ocio familiar, gastronomía y cultura urbana más destacados de la provincia de Sevilla".

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, durante tres días, ofrecerá una "programación renovada, gratuita y para todos los públicos", combinando música, actividades familiares, experiencias gastronómicas y mercadillo artesanal.

Al hilo, el concejal delegado de Fiestas, Sergio Toro, ha considerado que Market Fest "reúne a artistas, creadores e 'influencers' en una programación más variada que nunca, que va desde programas de radio en directo hasta conciertos, actividades infantiles y propuestas gastronómicas".

"Su propuesta forma parte de la identidad del municipio y está pensada para que todos puedan disfrutar por su acceso gratuito, y para seguir consolidando a Mairena como referencia cultural", ha apostillado.

En contexto, la programación comenzará el viernes, 10 de abril, a las 19,00 horas, con la inauguración oficial y continuará con una clase de bachata y las actuaciones de Guateque Plan y Fito Voltaje. El sábado 11 se desarrollarán espectáculos infantiles --con Cirklas-Circo y La Factoría de Trapos--, La Cámara de los Balones de Radio Sevilla, el clásico arroz solidario, Molina DJ , Son de Cuba & Cía e Indiana Pop. Finalmente, el domingo 12 volverá La Factoría de Trapos, y se celebrarán una segunda edición del arroz solidario, las actuaciones de Fernando Bernal, Luis Romero y Los Bomberay.

En cuanto a la gastronomía, entre las distintas gastronetas se podrán ver hamburgueserías como Los Parrilleros o La Carnívora, la taquería mexicana Ta'Kool, Miss Sushi de cocina asiática, Artesanos del Chicharrón y finalmente los postres artesanales de La Tarta de la Madre de Cris.

Según ha indicado el Consistorio local, todo esto se completa con el tradicional arroz solidario a beneficio de la Asociación Enredando, "lo que refuerza el gran compromiso social del evento". En este ámbito cabe destacar la presencia de más de 20 'influencers' gastronómicos confirmados que cubrirán el evento, entre los que se encuentran Ivanfoodchallenge, Gonzalo 'el de las bolas' o Alex 'el tapitas', entre otros.

Además, como novedad, Market Fest contará en esta edición con una carpa de Cervezas Alhambra, donde se realizarán tirajes de cerveza y catas guiadas, "acercando la cultura cervecera al público". El evento se completa con un mercadillo artesanal con más de 20 puestos de moda flamenca y productos artesanos; un equipo de fotógrafos recorriendo el festival realizando tomas y ofreciendo 'periódicos' personalizados; y distintos talleres, juegos clásicos y espectáculos "pensados para el disfrute de los más pequeños".

En suma, esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo del Consistorio de Mairena del Aljarafe por lograr una programación de ocio y cultura "asequible, diversa y enriquecedora" a través de iniciativas como la reciente Feria del Libro, que ha precedido a Market Fest.