Más de 1.000 deportistas participan en las XII Miniolimpiadas de La Rinconada (Sevilla)

Participantes en las 'Miniolimpiadas' de La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Más de 1.000 personas han participado en la clausura de las Escuelas Deportiva de la Rinconada a través de las XII Miniolimpiadas, que este año han llevado de subtítulo el lema 'De Oro. Juegos de la Experiencia'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante la ceremonia de inauguración han desfilado diferentes modalidades deportivas en liza, cada una de ellas con una pancarta en la que se podía leer la modalidad deportiva en cuestión. Tras el desfile, los deportistas se han ubicado en el campo de césped y, con los acordes del 'Carros de Fuego' de 'Vangelis', llegaban al centro de la instalación las banderas de La Rinconada y los Aros Olímpicos

El alcalde, Javier Fernández, ha remarcado que el municipio antepone el "desarrollo de los escalafones inferiores, el fomento del deporte desde la más tierna infancia y el desarrollo de una educación deportiva que haga de su práctica un hábito saludable".