Más de 110.000 viajeros en las primeras dos semanas de funcionamiento de la integración de línea LE de Sevilla en la TB1

Archivo - Un vehículo del tranvibús estacionado en una de las paradas. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Desde su ampliación al Prado de San Sebastián e integración de la Línea Este (LE) en la línea TB1 ('tranvibús') el pasado 27 de abril, el servicio ha transportado a un total de 110.123 viajeros, lo que confirma "el rotundo éxito de esta medida", según ha señalado el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, puesto que "estamos cumpliendo con el objetivo estratégico de ofrecer una alternativa de alta capacidad, rápida y sostenible para los vecinos de Sevilla Este".

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, esta cifra sitúa, en quince días de servicio, a la TB1 como la tercera línea radial más utilizada de la red, solo por detrás de la 27 y la 13.

"Estos datos demuestran que la respuesta ciudadana ha superado todas las expectativas iniciales", ha explicado el delegado, "ya que los vecinos de Sevilla Este están dando su confianza a una línea que ha supuesto ventajas adicionales especialmente a quienes antes usaban la LE".

"Ahora tienen a su disposición la TB1, con la que compartía más del 80 por ciento de recorrido y paradas, y en funcionamiento todos los días de la semana de 6,00 a 23,30 horas, incluso domingos y festivos", ha añadido.

En los días laborables de la pasada semana, la demanda diaria se ha estabilizado por encima de los 11.700 viajeros. Este volumen de usuarios representa un crecimiento del 121 por ciento en comparación con la demanda que registraba la antigua línea LE antes de la integración en la TB1.

Asimismo, los datos reflejan un aumento del quince por ciento sobre la suma conjunta de viajeros que aportaban anteriormente las líneas LE y TB1 por separado, lo que evidencia una captación neta de nuevos usuarios hacia el transporte público.

Al hilo, Pimentel ha destacado "la solidez de estas cifras como reflejo de una gestión eficaz y orientada a la mejora del servicio que presta Tussam a los vecinos", y ha incidido en que "la apuesta del equipo de gobierno de José Luis Sanz por el transporte público no tiene precedentes en los últimos años".

"Por primera vez pensamos en un modelo de transporte que responde a las necesidades reales de distritos como el de Sevilla Este. Los datos no engañan a nadie", ha precisado.

Al hilo, el delegado ha incidido en que la integración de la línea LE en la TB1 ha sido "un movimiento estratégico clave pensado, planificado y estudiado para optimizar recursos públicos y mejorar sustancialmente la oferta de la TB1".

"Hoy, los vecinos de Sevilla Este cuentan con un servicio que funciona desde las 06,00 hasta las 23,30 horas, incluyendo domingos y festivos, algo que antes no sucedía. Esto es gestionar pensando en la calidad de vida de nuestros barrios", ha apostillado.

Además, Pimentel ha detallado que "al integrar los vehículos de la LE en un carril segregado, estamos 'quitándolos' del tráfico rodado y eso está teniendo un efecto muy positivo en la fluidez y movilidad de las principales vías de Sevilla Este".

Según ha sostenido la Administración local, la clave del rendimiento de la TB1 reside en sus características técnicas y operativas. El servicio se presta actualmente con doce vehículos articulados cien por cien eléctricos, eliminando emisiones contaminantes en su recorrido. Estos vehículos disponen de cuatro puertas para agilizar el acceso y salida de pasajeros, optimizando los tiempos en parada.

Además, la circulación por un carril segregado con prioridad semafórica permite alcanzar una velocidad comercial de 20 kilómetros por hora, "una de las más altas de la flota". Esta infraestructura permite ofrecer frecuencias de paso de siete minutos en hora punta, con un tiempo de trayecto entre las cabeceras de la Avenida de la Aeronáutica y el Prado de San Sebastián de entre 40 y 42 minutos.

Gracias a este control operativo, la puntualidad y regularidad del servicio se sitúan por encima del 90 por ciento, consolidando a la TB1 como "la opción más fiable para los desplazamientos diarios por motivos laborales o académicos".

"No renunciamos, como siempre ha dicho el alcalde, a reivindicar la ejecución de la Línea 2 del Metro de Sevilla, pero a la vez tenemos que garantizar que los miles de sevillanos de este distrito tengan una conexión directa, puntual y moderna con el centro neurálgico y los nodos de transbordo de la ciudad", ha explicado el delegado.