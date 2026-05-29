Más de 1.400 plantaciones de arbustos y un sistema de riego en la avenida El Greco de Sevilla

Dos trabajadores de Parques y Jardines, en pleno proceso de plantación de arbustos en la avenida de El Greco - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla ha finalizado nuevos trabajos de plantación de arbustos y un sistema de riego en la avenida de El Greco, en el distrito San Pablo-Santa Justa, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar la infraestructura verde de este entorno. La actuación ha permitido incorporar un total de 1.415 ejemplares de distintas especies ornamentales adaptadas al clima sevillano.

En concreto, se han plantado 275 ejemplares de siempreviva (Helichrysum), 225 de lantana (Lantana), 200 de nandina (Nandina), 65 de esparragueras (Asparagus), 100 de salvia (Salvia officinalis), 300 de abelia (Abelia grandiflora) y 250 de lirios (Agapanthus africanus), detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Estas nuevas plantaciones aportarán mayor variedad vegetal, color y biodiversidad a la zona, además de contribuir a mejorar la calidad ambiental y la integración paisajística de este espacio urbano. La intervención se suma a otras actuaciones recientes desarrolladas por el Ayuntamiento en el citado distrito, como el realizado en el Parque Tanque de Tormenta.

En este punto se han incorporado 1.886 ejemplares de distintas especies arbustivas y ornamentales, como romero (Rosmarinus), lavanda (Lavandula), abelia (Abelia grandiflora), nandina (Nandina) y lirios (Agapanthus africanus), reforzando la vegetación y mejorando este espacio verde para el uso y disfrute de los vecinos.

Asimismo, dentro del actual plan de plantaciones, el distrito ha incorporado un total de 410 nuevos árboles, un 11,7% más de los previstos inicialmente. La avenida de Kansas City ha concentrado la mayor actuación con la plantación de 114 ejemplares de cipreses (Cupressus sempervirens 'Stricta'). También se han realizado plantaciones en el Parque José Pizarro, los Jardines Hespérides y la calle Maestro Solano, incorporando especies adaptadas y de gran valor ornamental.

Además, el Parque Cruz de Campo cuenta ya con 60 nuevas posiciones de sombra gracias a la plantación de jacarandas (Jacaranda mimosifolia), perales ornamentales (Pyrus communis) y tipuanas (Tipuana tipu), una actuación que mejora el confort térmico y amplía la cobertura vegetal del parque.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que se sigue trabajando en todos los distritos para mejorar las zonas verdes de los barrios con nuevas plantaciones y especies adaptadas al clima de Sevilla. En este sentido, ha señalado que "estas actuaciones contribuyen a crear espacios más agradables, sostenibles y preparados para el futuro".