Más de 3.500 agentes de seguridad para una Semana Santa de Sevilla con sensores en tiempo real y monitoreo contra bulos

Archivo - Un policía municipal y un costalero viendo el cortejo de la Hermandad de la Sed por a Av Luis Montoto en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha celebrado la Junta Local de seguridad de las fiestas primaverales en el Ayuntamiento de Sevilla entre el Consistorio, Subdelegación del Gobierno, Policía Local, Nacional y efectivos de otros cuerpos de seguridad.

El dispositivo de seguridad para la próxima Semana Santa lo conforman 1.031 agentes de la Policía Local y unos 2.500 funcionarios del estado entre Policía Nacional, Guardia Civil y resto de efectivos. Asimismo, habrá 40 voluntarios diarios de Protección Civil cada día de la semana, según han anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una declaración ante los medios recogida por Europa Press.

Como principales novedades, este año el Ayuntamiento junto con la Policía Nacional, Local y el Consejo de Hermandades y Cofradías van a hacer labores de monitorización y rastreo en redes sociales para "evitar la propagación de bulos y desinformación".

Asimismo, como ya anunció el Consistorio, se han instalado 40 sensores en varios puntos de la ciudad para "medir en tiempo real" el flujo de personas. Una información a la que podrá acceder la población a través de la app Sevilla, junto con la situación al minuto de la cruz de guía y el palio de cada una de las hermandades.

Una medida que como ha destacado Sanz, "facilitará limitar el acceso a puntos concretos en algunos momentos de gran afluencia". En esta línea, el subdelegado ha afirmado que "la Policia Nacional no va a decidir donde se coloca ninguna valla en Semana Santa". Al respecto, Sanz ha asegurado que la decisión de "vallar" ciertas zonas "se tomarán sobre la marcha".

Por otro lado, Toscano ha confirmado la repetición de la 'operación cirio' con agentes de paisano de la Policía Judicial de la Policía Nacional desplegados sobre el terreno "haciendo labores preventivas y de investigación in situ".

Asimismo, se mantiene la figura del 'palio cero', el jefe de día de la Policía Nacional que mantiene "coordinación directa con el responsable de la jornada del consejo". También, Toscano ha señalado que se mantiene activado el nivel 4 de Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.

Ambas administraciones han destacado la "cooperación y coordinación" constante para el funcionamiento del operativo, que tendrá como puntos de referencia la Casa Consistorial y la sede en La Ranilla, las 24 horas del día.