Más de 400 estudiantes de Mairena (Sevilla) se acercan al cómic con el programa 'Cuán bello es leer'

Estudiantes de Mairena se acercan al cómic con el programa 'Cuán bello es leer'. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha finalizado una nueva edición de 'Cuán bello es leer', una iniciativa de la programación educativa municipal que ha acercado el cómic y la lectura a más de 400 estudiantes de 4º de Primaria de once centros educativos del municipio.

El programa se ha desarrollado durante el mes de abril y ha contado con la participación del dibujante y autor de cómics José Antonio Pérez Escudero, conocido como 'JAPE'. Más concretamente, el alumnado ha participado en talleres prácticos de dibujo, creatividad y construcción de historias, con sesiones adaptadas a grupos reducidos para favorecer la participación y la atención personalizada, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La actividad ha permitido a los estudiantes conocer el proceso de creación de un cómic y trabajar la imaginación y la expresión artística desde una perspectiva cercana y dinámica. Como ya anunció la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, el objetivo del programa era "fomentar la lectura entre nuestros niños y niñas y luchar así contra el posible abuso del móvil".

"Para ello, conectamos escritores y estudiantes con la idea de compartir el gusto y la afición por la cultura y la literatura", añadió la edil. JAPE ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito artístico como en el formativo y cuenta con publicaciones en editoriales como Panini Cómics, DQómics y Evolution Comics.

Entre sus obras destacan 'Cómo dibujar kawaii', 'Cómo dibujar manga', 'Matar a la bestia' o 'Historietas sevillanas'. Durante estas semanas, el autor ha recorrido los centros participantes para trabajar directamente con el alumnado.

'Cuán bello es leer' forma parte de la programación educativa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que impulsa actividades complementarias para ampliar la formación cultural y creativa del alumnado. Esta propuesta se suma a otras iniciativas recientes como Equinoterapia, 'Aprende a mirar un cuadro' o 'Aulas Vitaminas'.