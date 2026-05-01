Más de 8.000 personas se manifiestan en Sevilla junto a CCOO y UGT a exigir subidas salariales y derecho a la vivienda

Manifiestación en Sevilla de UGT y CCOO en el Día del Trabajador. - CCOO-UGT SEVILLA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 personas han salido este viernes 1 de Mayo a las calles en Sevilla junto a CCOO y UGT a exigir subidas salariales, derecho a la vivienda y defender la democracia. Como cada Día Internacional del Trabajo, miles de sevillanos se han manifestado este viernes por las calles de la capital bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', con el fin de defender las condiciones de vida de la clase trabajadora y la calidad de la democracia.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha señalado que "estamos aquí la gente trabajadora de este país, que somos la mayoría, para reivindicar que crezcan los salarios y que compensen la subida de la cesta de la compra, que cada semana vemos cómo sube", según han recogido ambos sindicatos en una nota.

"Pero estamos aquí también para reivindicar que se intervenga de manera directa sobre el mercado de la vivienda, para que la gente trabajadora pueda llegar a fin de mes sin pensar, con asfixia, si podrá pagar el alquiler o contratar una hipoteca para vivir dignamente", ha puesto de manifiesto.

Asimismo, Aristu ha defendido que la importancia de los servicios públicos para que "sigan siendo la puerta por la que cada cual venga de la casa que venga, sea protegido en igualdad de condiciones", ha apostillado Aristu, quien ha puesto el foco en la situación de los sistemas públicos de sanidad, educación y dependencia.

"Hoy salimos a la calle la gente común que quiere el futuro que se merece frente al que nos quieren diseñar desde los despachos donde solo se fabrica odio y precariedad", ha sentenciado el secretario general de CCOO de Sevilla.