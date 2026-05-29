Medallas de Sevilla 2026: La inquietud por Sevilla y sus tradiciones "es algo que va en el ADN" de la Banda del Sol

Imagen de la participación de la Banda del Sol en el Concurso de Enganches celebrado en la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol recibirá este próximo sábado, 30 de mayo, la Medalla de Sevilla por el fomento de las tradiciones de la ciudad, algo que, según su director de comunicación, Francisco José Díaz, "va en el ADN de la banda desde su fundación".

Según manifesta el director de comunicación en una entrevista concedida a Europa Press, a pesar de "no ser la banda más mediática", se mantiene fiel a un estilo y activa "gracias al amor a Sevilla y sus tradiciones y al sacrificio de nuestros músicos".

En este sentido, la Banda del Sol será, a partir del próximo sábado, la tercera "banda de Semana Santa" en lucir la medalla de la ciudad, después de las de Maestro Tejera y La Cruz Roja.

Un reconocimiento que "cada músico lucirá en el corazón", a pesar de que asegura no saber dónde será lucida durante las actuaciones. "Solo pensamos en el momento de recibirla y ofrecerla a tantas personas".

Por otro lado, el pasado 9 de mayo, la banda "hizo de telonera" de la cantante Rosalía, en el evento 'Jarana en el Guadalquivir', organizado por Netflix, y en el que la formación sevillana interpretó el 'Bella Ciao', mientras llegaban los protagonistas de la serie 'Berlín'.

Al respecto, Díaz afirma que esta colaboración fue "el claro ejemplo" de que cuentan con la banda del Sol", habiendo estado presentes en los últimos meses en citas como el Sicab, el Festival de enganches de La Maestranza, o eventos como la Gala del Llamador.

DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE TRADICIONES

Además, el Sol protagoniza "una de las tradiciones sonoras más antiguas de la ciudad", como son los toques de clarines conocidos como "Lágrimas de San Pedro" y que la banda interpreta en la media noche del 28 al 29 de junio, una tradición con raíces en el Siglo XV que fue recuperada por el recordado Rogelio Gómez y el periodista Antonio Burgos, con la ayuda del canónigo Federico María Pérez Estudillo.

Entre otros actos similares, el Sol ha recuperado en los últimos años el Bando del Corpus Christi, la Centuria del Santo Entierro, los Gozos de la Inmaculada, los de San Teodomiro, los de la Virgen del Carmen de Calatrava o a la Pura y Limpia del Postigo.

En este sentido, Díaz asegura que "la inquietud por recuperar las tradiciones surgen del ADN que impregnó su fundador, Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio", desde "casi" la formación de la banda.

Por otro lado, la formación desarrolla diariamente una labor social, mediante donaciones de material a residencias de mayores o colaboraciones con organizaciones como la gala 'Lazo Rosa', contra el cáncer de mama, o con composiciones como 'Anistemi', dedicada a la Virgen de las Maravillas y a los pacientes de cáncer de mama triple negativo a través de la Asociación Las Triples.

UNA IMAGEN LIGADA A LA CIUDAD

El responsable de comunicación destaca la unión entre la ciudad y la imagen de la banda, que luce las señas de la ciudad en su uniforme, que a su vez "bebe del antiguo traje de la Policía municipal". "Cada toque de corneta que dimos, y los pasos que daremos en Sevilla serán por y para Sevilla", asegura Díaz.

En la actualidad, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol cuenta con 120 músicos, "muy lejos de los 55 que éramos hace 30 años". Un crecimiento que supone que el relevo generacional sea "una prioridad" en la que la formación trabaja diariamente a través de su escuela, donde Díaz augura que nacerán nuevos proyectos que darán "una Banda del Sol que camine hacia el siglo de vida con paso firme".

De cara a la recogida de la Medalla de Sevilla, el responsable avanza que será ofrecida "a todos los que dieron su tiempo, su amor, por este sueño hecho realidad", ya que todos aquellos que vistieron las galas del Sol, son parte de "este sueño hecho realidad".