Metro de Sevilla registra 950.000 viajeros transportados durante la Semana Santa

Archivo - Imagen de archivo del metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metro de Sevilla transportó desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección un total de 949.679 usuarios, la mayor cifra de la serie histórica para estos servicios especiales desde la inauguración de la línea 1 del suburbano, en abril de 2009.

Según ha señalado la Junta en un comunicado, esta cifra equivale a un crecimiento del 4% con respecto a la demanda registrada durante la Semana Santa del pasado año 2025. El dispositivo especial se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias destacables, facilitando la movilidad de miles de personas en unos días de "máxima afluencia en la capital andaluza".

Así, la demanda ha superado los 100.000 viajeros diarios en cuatro jornadas, destacando especialmente el Lunes Santo, que con 136.528 usuarios constituye el mayor dato diario de desplazamientos en Semana Santa desde la puesta en servicio del suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública hace 17 años.

También se registran máximos históricos en Domingo de Ramos (115.491 viajeros), Viernes de Dolores (96.702) y Sábado de Pasión (84.205), "consolidando el crecimiento de la demanda en las primeras jornadas del dispositivo".

El Martes Santo, con 122.078 viajeros, se sitúa igualmente como el mayor registro de su serie, mientras que el Miércoles Santo (111.614) se mantiene en niveles muy elevados, próximos a su máximo histórico (Miércoles Santo de 2025, cuando contabilizó 116.124 pasajeros). En conjunto, los primeros días concentran los mayores niveles de demanda de toda la serie.

Además, el Jueves Santo (90.602) y el Viernes Santo (97.274) presentan cifras destacadas dentro del comportamiento habitual de estos días, mientras que el Sábado Santo (60.030) y el Domingo de Resurrección (35.155) reflejan una menor afluencia, en línea con la tendencia histórica del cierre del dispositivo.

El dato promedio de la Línea 1 del Metro de Sevilla durante estos diez días de servicios especiales con motivo de la Semana Santa se ha situado en 94.968 usuarios al día.

Para atender esta elevada demanda, Metro de Sevilla ha reforzado su oferta de transporte con más plazas, trenes dobles, ampliación del horario habitual y servicio ininterrumpido durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo que, en su conjunto, han supuesto un incremento de la oferta de un 63%.

Asimismo, la configuración de la estación de Puerta de Jerez como estación de salida en los periodos de mayor afluencia, de acuerdo con las recomendaciones recibidas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha permitido ordenar los flujos de viajeros y garantizar el funcionamiento con fluidez del servicio, contribuyendo a que el dispositivo se haya desarrollado sin incidencias en uno de los periodos de mayor exigencia del año, tal y como ha subrayado la Junta.