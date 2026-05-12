Miguel Palomares González, nuevo director del aeropuerto de Sevilla

Archivo - Miguel Palomares González, próximo director del aeropuerto de Sevilla - AENA - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Aena ha nombrado a Miguel Palomares González director del aeropuerto de Sevilla en sustitución de Sergio Millanes, que pasará a ocupar la dirección del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Según ha informado la empresa pública que gestiona los aeródromos españoles en un comunicado, Palomares González actualmente ejerce este mismo puesto en Melilla y asumirá el cargo en el aeropuerto sevillano el próximo 1 de julio.

Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Gestión y Dirección Aeronáutica y Aeroportuaria, se incorporó a Aena en 2011.

Antes de su llegada al Aeropuerto de Melilla, ejerció como director del Aeropuerto de Albacete entre 2019 y 2021 y ocupó diferentes responsabilidades en la División de Servicios Aeroportuarios y el Departamento de Seguridad Operacional del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Durante su etapa en Melilla, según Aena, Miguel Palomares ha impulsado el crecimiento del aeropuerto, tanto en términos de tráfico como a través de la modernización de sus instalaciones, la mejora de la calidad del servicio, la optimización de la operativa y la ampliación del horario operativo.

Asimismo, ha establecido, junto con su equipo, las bases para el desarrollo futuro del aeródromo, en el que hay planificados importantes proyectos dentro del DORA III, el plan de inversiones reguladas de Aena para el periodo 2027-2031.

Por otro lado, Aena ha calificado como "fundamental" la gestión de Millanes en la recuperación del tráfico y el desarrollo de la conectividad en el mercado internacional. "La calidad y el servicio al pasajero también han sido constantes en la estrategia de crecimiento que Millanes ha mantenido estos años al frente del aeropuerto sevillano", ha apostillado al respecto.