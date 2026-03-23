Minera Los Frailes y la Junta activan un nuevo modelo de desarrollo industrial en Aznalcóllar (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de una explotación minera. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha presentado en Aznalcóllar (Sevilla) la puesta en marcha de las primeras medidas contempladas en el nuevo decreto autonómico para potenciar el impacto económico, social y sobre el empleo de la minería sostenible, aplicadas al proyecto de Minera Los Frailes. Este hito marca el inicio de un nuevo modelo de desarrollo territorial vinculado a grandes explotaciones, basado en la generación de valor local, la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido industrial, según se destaca en un comunicado.

Minera Los Frailes lidera el proyecto de reapertura de la mina, con una inversión inicial de 450 millones de euros. La iniciativa ha entrado ya en fase de inicio de operaciones, centrada en el desarrollo de las infraestructuras industriales y auxiliares necesarias para comenzar la producción entre 2028 y 2029.

En este contexto, el "plan específico de actuación" se configura como una de las principales herramientas del Decreto 15/2026 para transformar los proyectos mineros en motores de desarrollo económico en sus comarcas.

Este instrumento permite planificar de forma estructurada la creación de un ecosistema minero-industrial en torno a instalaciones de gran relevancia como Los Frailes, mediante la integración de medidas de impulso económico, formación, innovación, coordinación institucional y desarrollo de infraestructuras.

El ámbito de actuación abarca tanto el núcleo minero como su área de influencia, incluyendo municipios como Aznalcóllar, Gerena, Guillena y Sanlúcar la Mayor, así como otros vinculados a infraestructuras del proyecto, como Santiponce, Olivares, Salteras o Valencina de la Concepción.

IMPACTO ECONÓMICO Y OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS

El decreto introduce mecanismos específicos para asegurar que la actividad minera genere beneficios tangibles en el entorno. Entre las medidas destacan el impulso a la industria auxiliar, los incentivos económicos, la mejora de infraestructuras productivas, el refuerzo de la formación profesional y la agilización administrativa para facilitar nuevas inversiones.

Asimismo, incorpora herramientas de gobernanza y coordinación con las entidades locales a través de la Red de Municipios Mineros de Andalucía, junto con iniciativas para fomentar el capital humano, la participación de la mujer y la atracción de nuevas empresas.

El objetivo es consolidar un ecosistema industrial diversificado que aproveche el efecto tractor de la minería para generar empleo, aumentar la renta y fortalecer el tejido productivo local.

La presentación del plan de actuación de Minera Los Frailes estuvo presidida por el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez; el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso; el director general de Minas, Jesús Portillo; y el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández.

En la constitución participaron entidades como la Universidad de Sevilla, la Red de Municipios Mineros de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, la asociación de empresas del sector Aminer, los alcaldes de municipios como Santiponce, Guillena y Olivares, representantes de CCOO y UGT, el Grupo de Desarrollo Local (GDR) Corredor de la Plata, la asociación Iberian Sustainable Mining Cluster (ICMS), el Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, y representantes de las consejerías de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y Educación y Deporte, entre otros.

Desde Minera Los Frailes valoran positivamente este marco de colaboración público-privada, que permite alinear el desarrollo del proyecto con las necesidades del territorio. La compañía considera que la iniciativa tiene capacidad para generar un impacto económico significativo en múltiples ámbitos.

Entre ellos, destaca el desarrollo de una amplia red de proveedores vinculados a la actividad minera, desde suministros industriales básicos -como acero, hormigón o material eléctrico- hasta servicios especializados en obra civil, montaje industrial, instrumentación, control o mantenimiento.

El proyecto abre también oportunidades en ámbitos como la construcción de infraestructuras, la ingeniería, la logística, la digitalización, la seguridad industrial o los servicios generales, incluyendo hostelería, limpieza y vigilancia. A ello se suma el potencial en sectores estratégicos como la energía (con soluciones de autoconsumo), el tratamiento de agua, la gestión ambiental y la restauración de espacios degradados.

INVERSIONES INDUSTRIALES CLAVES, EN MARCHA

En paralelo, Minera Los Frailes ya ha activado inversiones estratégicas clave, como la adjudicación de la estación de tratamiento de agua de última generación a Aqualia Industrial, mediante un contrato inicial de 50 millones de euros. Este incluye la construcción de la planta y un emisario para conducir el agua tratada hasta un punto autorizado del río Guadalquivir.

Asimismo, la compañía prepara dos grandes paquetes de contratación industrial por un importe conjunto de hasta 350 millones de euros: uno, de hasta 150 millones, para la planta de tratamiento de mineral, y otro, de alrededor de 200 millones, destinado a las labores subterráneas.

Durante la fase de construcción, el proyecto generará más de 1.000 empleos. En la fase operativa, se prevé la creación de aproximadamente 1.200 empleos directos e indirectos y unos 800 inducidos, muchos de ellos de alta cualificación. La plantilla alcanza los 40 profesionales y continuará creciendo, con especial demanda a corto plazo de perfiles técnicos e ingenieros.

El proyecto se desarrollará mediante minería subterránea, sin recurrir a explotación a cielo abierto, lo que reduce el impacto visual de la actividad. La operación incorporará sistemas no tripulados y transporte mediante cintas, que permitirán además mejorar los estándares de seguridad. Por su parte, el mineral se tratará en una planta con capacidad de 2,7 millones de toneladas anuales para la obtención de concentrados de zinc, plomo y cobre, añade el comunicado.

GESTIÓN DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La gestión del agua es uno de los pilares del proyecto. Más del 80% del agua utilizada será reutilizada tras su tratamiento. Además, la explotación no contará con presas ni balsas de lodos, ya que los residuos se transformarán en pasta cementada para el relleno de espacios mineros.

Cerca del 20% de la inversión total se destina a actuaciones medioambientales, orientadas a la protección de los recursos hídricos y la conservación del entorno, incluido el Corredor Verde del Guadiamar. La compañía pondrá en marcha un programa de rehabilitación del antiguo complejo minero, actuando sobre escombreras mediante soluciones basadas en economía circular.

El proyecto contará, además, con un sistema de control ambiental especialmente exigente, con un plan de vigilancia independiente que incluye muestreos diarios del agua y del medio receptor, verificando en tiempo real el cumplimiento de los estándares europeos.