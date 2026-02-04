Una muestra fotográfica en la RTVA "pone rostro" a la inmigración con el relato de cinco mujeres refugiadas en Sevilla

Muestra fotográfica 'Mujeres inmigrantes. Rostros con nombre propio'. - RTVA

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) inaugura este jueves 5 de febrero, a las 19,00 horas, en su sede central de la Isla de la Cartuja en Sevilla, la exposición fotográfica 'Mujeres inmigrantes. Rostros con nombre propio', compuesta por 28 fotografías de Elena Cano, acompañadas de textos de Montserrat Hernández, que "invitan a la reflexión sobre la realidad de la inmigración".

"Estas imágenes nos hablan de las historias de cinco mujeres refugiadas que llegaron a Sevilla buscando un futuro mejor. Proceden de Mali, Somalia, Perú y Colombia, y comparten un recorrido marcado por la pérdida, el esfuerzo y la esperanza", señala el ente audiovisual autonómico en un comunicado.

Este trabajo fotográfico nace con el objetivo de humanizar la migración, "poner rostro y nombre a quienes con demasiada frecuencia quedan reducidas a cifras". Este proyecto se ha elaborado a lo largo de un año con todo el respeto y cercanía hacia las protagonistas, cinco mujeres inmigrantes de diferente origen y edad.

Todas ellas han estado en centros de acogida de la Cruz Roja y han conseguido o están pendientes de asilo a causa de persecución, extorsión de mafias o la pobreza. "Mujeres que buscan una vida mejor para ellas y para sus familias y trabajan para conseguirlo".

Elena Cano es madrileña, licenciada en Antropología por la Universidad Complutense, ha trabajado en Desarrollo Comunitario y Educativo en Centros Sociales de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional como realizadora en Canal Sur desde 1989, en conocidos programas como 'Tierra y Mar' y 'Espacio Protegido'.

Es fotógrafa aficionada, especializada en fotografía social y humanista. Han participado en varias exposiciones colectivas de fotografía en el Ateneo de Mairena del Aljarafe y en la exposición 'Gentes de Andalucía', en la Fundación Cajasol de Sevilla, organizada por eldiario.es.