Muñoz asume el resultado del PSOE "con responsabilidad" y confía en un "cambio de rumbo" en Sevilla en las municipales

Imagen de archivo del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha expresado este lunes, tras conocer que el PSOE Andalucía ha obtenido en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo, 17 de mayo, 28 escaños, dos menos que en junio de 2022, que asume "con responsabilidad" los resultados, misma vez que ha confiado en un cambio de rumbo político de cara a las elecciones municipales, previstas para 2027.

Según ha referido la formación en una nota de prensa, Muñoz ha defendido que aunque los resultados "requieren una reflexión profunda", a su juicio, han "dejado claro" que en la capital "existe una mayoría social que quiere centrarse en vivienda, barrios, movilidad y servicios públicos".

Así, el portavoz se ha mostrado convencido de que su trabajo en materia política en Sevilla "decidirá el rumbo político en los comicios locales de 2027".

En ese sentido, el edil ha afirmado que desde su partido vienen realizando un "trabajo de calle" con el que pretenden "escuchar y trabajar sobre problemas reales para ofrecer un proyecto claro de ciudad y una alternativa sólida al modelo actual".

Asimismo, se ha mostrado confiado en que "los sevillanos quieren otra ciudad" y que la ciudad "no se define en debates autonómicos o nacionales, sino en la vida diaria de sus vecinos".

En contexto, el Partido Popular ha sido la formación política más votada en la provincia de Sevilla en estas elecciones autonómicas, que le han otorgado ocho diputados, por cinco del PSOE; en buena medida, al imponerse en nueve de los once distritos de la capital. Solo en Cerro-Amate y Macarena Norte han quedado por detrás de los socialistas.

En Cerro-Amate (31,8%) y Macarena Norte (29,5%) se ha impuesto la lista encabezada por la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

En total, el PP ha sumado en la capital andaluza 158.954 apoyos (42,7%), lo que supone 1,3 puntos porcentuales más respecto a los comicios de 2022 (140.593), por 80.747 votos del PSOE (21,68%) y 2,63 puntos menos (82.653). Adelante ha contabilizado 51.847 sobres con su papeleta (13,92%), Vox, 37.932 votos (10,18%) y Por Andalucía, 24.665 votos.

