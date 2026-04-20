Nombran como nuevo coordinador de Medicina Interna del Hospital Vithas Sevilla al doctor Juan Carlos Santamaría

El coordinador de Medicina Interna del Hospital Vithas Sevilla, el doctor Juan Carlos Santamaría González. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha nombrado al doctor Juan Carlos Santamaría González como nuevo coordinador del Área de Medicina Interna del Hospital Vithas Sevilla, un puesto desde el que liderará la actividad asistencial y organizativa del servicio, "reforzando la atención integral al paciente y el trabajo en equipo con el resto de las especialidades del centro".

Tal y como ha emitido la institución sanitaria en una nota, el doctor Santamaría es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla (US) y especialista en Medicina Interna, formación que completó vía MIR en el Hospital Universitario Virgen Macarena, donde adquirió una "sólida experiencia" en hospitalización, consultas externas, interconsultas y manejo del paciente complejo.

Asimismo, desde 2011 desarrolla su labor asistencial en el Hospital Vithas Sevilla, donde ha ejercido una actividad continuada en planta de Medicina Interna y consultas, "consolidándose como un referente clínico dentro del servicio".

Además, cuenta con una "amplia experiencia" en el ámbito de la urgencia médica y los cuidados críticos, así como con formación avanzada en distintas áreas troncales de la especialidad, como cardiología, neumología, digestivo, neurología, nefrología y cuidados intensivos. De este modo, su trayectoria se completa con una "destacada labor investigadora", con "múltiples comunicaciones" y pósteres presentados en congresos nacionales y autonómicos de Medicina Interna.

En contexto, entre sus reconocimientos científicos, destacan dos Premios Nacionales de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) por trabajos centrados en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Con este nombramiento, el Hospital Vithas Sevilla "refuerza su apuesta por una Medicina Interna integrada y centrada en el paciente", con el objetivo de "ofrecer una atención médica de máxima calidad".